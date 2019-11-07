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      Подешевеет ли электричество для населения: ответ Геруса

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      Подешевеет ли электричество для населения: ответ Геруса
      Подешевеет ли электричество для населения: ответ Геруса / Захід.Нет

      На сегодня цена для населения где-то в 2,5 раза дешевле, чем тарифы для бытовых потребителей – бюджетных учреждений, школ, садиков и так далее. Она составляет для людей где-то около 1,1 гривны за киловатт-час с НДС, для промышленности – цена около 3 гривен с НДС.

      Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия".

       Раковая опухоль экономики: Тарасюк заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию

      По его словам, на сегодня тарифы на электроэнергию для населения составляют основную часть счета. "То есть, говоря о тарифах на электричество для населения, мы понимаем, что оно (население – 24 канал) зимой может потреблять на 150-200 гривен больше", – сказал Герус.

      Я считаю, что неправильно поднимать тарифы на электричество в преддверии зимы или делать какие-то серьезные изменения. Потому что зимой, как правило, счета растут, поэтому люди хотят ее (зиму – 24 канал) прожить спокойно,
      – сказал председатель комитета по вопросам энергетики.

      Он добавил, что на данный момент для предприятий это является проблемой, которая все равно ложится на население: потому что это инфляция, это конкурентоспособность экономики и тому подобное.

      "Но есть хорошие сигналы, которые нужно замечать. С первого сентября 2019 года было понижение тарифов на 20 копеек за счет определенных механизмов, а с октября состоялось еще понижение где-то еще на 20 копеек. То есть у нас за последние месяцы произошло значительное понижение на тарифы на электроэнергию", – отметил Герус.

      Кроме того, нардеп заверил, что 55% нашей электроэнергии производит "Энергоатом". Однако в конце августа в рабочем состоянии у предприятия было всего 9 энергоблоков из 15. На сегодня их работает уже 11. "Поэтому в зиму мы входим спокойно и я уверен, что у нас все будет хорошо", – подытожил Герус.

      тарифи комуналка комунальні послуги
      За коммуналку украинцы платят меньше европейцев / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Андрей Герус – новости Тарифы Цены Электроэнергия
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