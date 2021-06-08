Пентаграмму обнаружили по адресу Ришельевская, 45. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Лидерсовский SOS" 8 июня.
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Символ, который обнаружили в доме в Одессе / Фото сообщества "Лидерсовский SOS"
Больше о борьбе с новостройкой
Дом, где нашли "магическую" символику, является архитектурным памятником. Здание вплотную прилегает к новостройке. Жители опасаются, что строительство может негативно повлиять на устойчивость их жилья.
Поэтому в фейсбуке создали сообщество "Спасите типографию Фесенко". Там публикуют все, что связано с борьбой против этой застройки.
Здание, где обнаружили пентаграмму в подъезде / Фото archodessa.com
3 июня жители дома и активисты выходили на пикет под горсовет Одессы. Также в сети обнародовали документ департамента охраны культурного наследия Одесской ОГА. В нем говорится, что строительство возле памятника проводят без разрешительных документов.
Кроме этого, проводили пикет под самым строением 5 июня. Тогда забор возле строения приехали охранять полицейские в шлемах.
Правоохранители на пикете против строения на Ришельевской / Фото фейсбука Ekaterina Miheytseva
Также относительно этого случая министр культуры Александр Ткаченко обратился к главе МВД Арсену Авакову. Он призвал защитить исторический ареал Одессы. Однако была ли какая-то реакция на это обращение – неизвестно.
О какой памятке говорится
- Этот дом построили в 1841 году.
- В 1893 году его перестроили в типографию Ефима Фесенко.
- Дом построен в русско-византийском стиле.
- Такую отделку фасада также называют "псевдорусским" стилем.
Старое изображение типографии Фесенко / Фото archodessa.com