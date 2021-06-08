Пентаграмму обнаружили по адресу Ришельевская, 45. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Лидерсовский SOS" 8 июня.

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Символ, который обнаружили в доме в Одессе / Фото сообщества "Лидерсовский SOS"

Больше о борьбе с новостройкой

Дом, где нашли "магическую" символику, является архитектурным памятником. Здание вплотную прилегает к новостройке. Жители опасаются, что строительство может негативно повлиять на устойчивость их жилья.

Поэтому в фейсбуке создали сообщество "Спасите типографию Фесенко". Там публикуют все, что связано с борьбой против этой застройки.



Здание, где обнаружили пентаграмму в подъезде / Фото archodessa.com

3 июня жители дома и активисты выходили на пикет под горсовет Одессы. Также в сети обнародовали документ департамента охраны культурного наследия Одесской ОГА. В нем говорится, что строительство возле памятника проводят без разрешительных документов.

Кроме этого, проводили пикет под самым строением 5 июня. Тогда забор возле строения приехали охранять полицейские в шлемах.

Правоохранители на пикете против строения на Ришельевской / Фото фейсбука Ekaterina Miheytseva

Также относительно этого случая министр культуры Александр Ткаченко обратился к главе МВД Арсену Авакову. Он призвал защитить исторический ареал Одессы. Однако была ли какая-то реакция на это обращение – неизвестно.

О какой памятке говорится

Этот дом построили в 1841 году.

В 1893 году его перестроили в типографию Ефима Фесенко.

Дом построен в русско-византийском стиле.

Такую отделку фасада также называют "псевдорусским" стилем.



Старое изображение типографии Фесенко / Фото archodessa.com