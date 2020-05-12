Теневым руководителем "Зе!Команды" является бывший помощник коммуниста Калетника, – СМИ

Со второй половины апреля в Офисе Президента и в партии "Слуга народа" обострились дискуссии относительно стратегии на предстоящих местных выборах. Теневым руководителем всей избирательной компании называют Илью Павлюка.

Подготовка к местным выборам в "Слуге народа"

Дискуссии в "Слуге народа" и ОПУ идут в основном вокруг формирования штабов и их подхода к выборам. "Украинская правда" со ссылкой на источники в пропрезидентской политсиле подчеркивает, в партии до сих пор нет четкой единой стратегии.

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По словам собеседников ресурса, президент и его окружение хотят воспользоваться прошлой кампанией в стиле "сделаем вместе".

Местную кампанию нельзя строить так же, как парламентскую. Это отдельный вид выборов, где людям плевать на бренды. У меня впечатление, что в ОПУ это не до конца понимают,

– отметил один из бывших членов "Зе!Команды".

Он добавляет, что на местных выборах люди голосуют за тех, кого они видят рядом, за тех, которых можно "потрогать руками".

"Эта кампания не делается по телевизору или в интернете – ножками надо работать", – отметил мужчина.

Кроме того, ресурс отмечает, что сейчас перед "слугами народа" встали две большие проблемы:

хаос в региональной политике ОПУ;

отсутствие кадрового резерва.

Кто занимается местными выборами в "Зе!Команде":

первый заместитель председателя ОПУ Сергей Трофимов,

руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко,

первый помощник президента Сергей Шефир,

Илья Павлюк, бывший помощник депутата-коммуниста Игоря Калетника.

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Что известно об Илье Павлюке

Павлюка называют теневым руководителем всей избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах. Он отвечает за так называемый "второй центр" – это старые представители "Зе!Команды, которые работали в регионах на предыдущих выборах.

Павлюк является непубличным членом команды Зеленского и помогал последнему еще во время президентских выборов. "Украинская правда" со ссылкой на источники пишет, что президент предложил даже пост Павлюку, но тот отказался.

Илья не является каким-то приходящим, он – полноценный член команды. Вова даже предлагал ему как-то формализоваться, но он сказал, что в тени ему будет удобнее,

– рассказывал ранее один из близких соратников Зеленского.

По данным издания, в парламенте Павлюк имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа", которых в свое время из-за подозрения в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.

Ранее Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, которого при Януковиче считали "смотрящим" за таможней. Официально Павлюк числился помощником нардепа в 2007–2011 годах.

В те времена СМИ называли нынешнего представителя "Зе!Команды" королем контрабанды западной таможни".

Важно! Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. В "Слуге народа" и в Раде надеются, что к этому времени Украина выйдет из карантина. На местных выборах будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. На организацию местных выборов выделили 1 миллиард гривен.