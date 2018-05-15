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Подготовка к финалу Лиги чемпионов демонстрирует лучшее и худшее в Украине, – журналист

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Подготовка к финалу Лиги чемпионов в Киеве демонстрирует лучшие и худшие стороны Украины
Подготовка к финалу Лиги чемпионов в Киеве демонстрирует лучшие и худшие стороны Украины / Фото из открытых сетей

Абсурдное увеличение цены на жилье в Киеве во время проведения финала Лиги чемпионов превращает престижное спортивное событие в фарс. Однако реакция украинского общества, в частности, киевлян, спасает ситуацию.

В иностранных СМИ широкую огласку получили новости о повышении гостиничных услуг аренды квартир в Киеве 26 мая в астрономических масштабах, пишет Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council и издатель.

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Однако в международной прессе были и положительные освещения большого футбольного матча. Так, 10 мая газета Daily Mail в Великобритании сообщила, что "Фанов "Ливерпуля" после повышения цен на гостиницы во время финала Лиги чемпионов спасли киевляне". А издание Reuters выпустило статью с заголовком: "Украинцы предлагают болельщикам Лиги чемпионов бесплатную кровать и борщ".

А все потому, что жители Киева организовали онлайн-инициативу в Facebook (что-то вроде гостевой сети "КаучСерфинґ"), пригласив футбольных болельщиков в свои дома. Обычные украинцы вскоре подписались на социальную медиакампанию под названием FreeKyivCouch, предлагая бесплатно пристроить сторонников "Ливерпуля" и "Реал Мадрида", напоминает автор статьи.

Многие люди с удивлением отреагировали на великодушие киевлян, но такое поведение на самом деле не является чем-то новым. Так, во время двух постсоветских революций в Украине тысячи киевлян охотно предоставляли демонстрантам место для сна и еду. Те, кто предлагал свое жилье для участников Оранжевой и Революции Достоинства, сыграли важную роль в огромном волонтерском движении. Без устойчивой поддержки многих жителей Киева ни один протест не мог сохранить необходимый импульс в течение длительного периода, считает аналитик. Дух волонтерства снова сыграл решающую роль, когда Россия вторглась на восток Украины весной 2014 года, продолжает Дикинсон.

Сейчас можно наблюдать реакцию обычных украинцев на недобросовестный рост цен на жилье во время финала Лиги чемпионов. Это еще один пример готовности украинского населения к протесту против произвольной несправедливости. И, традиционно, они решили сделать это, опираясь исключительно на собственные ресурсы.

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Украинцы получили это умение через болезненный опыт, что свидетельствует об отсутствии эффективных институтов, способных регулировать что-то от основ демократического управления до ценовой политики гостиничной индустрии в стране. В этом ключе это суровое напоминание о недостатках независимой Украины. В то же время, это также указывает на устойчивость украинского общества и дух солидарности, который держал толпу на фоне, казалось бы, непреодолимых вызовов,
– рассуждает журнилист.

Такое положение вещей не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент украинское государство должно принять вызов и заполнить много пробелов, связанных с волонтерскими движениями и мышлением гражданского общества. Изменения уже происходят в военной сфере, однако они должны срочно распространяться и на другие сферы власти, если Украина хочет выйти за пределы этапа урегулирования кризиса государственного строительства, советует эксперт.

Пока желание обычных киевлян приютить болельщиков в собственных домах сумело показать такую ​​сторону украинского общества, с которой вообще редко сталкиваются международные аудитории. В эпоху дезинформации и фальшивых новостей, бесстыдные ценовые скачки и небывалое гостеприимство киевлян при подготовке Лиги чемпионов в Киеве разрешили миру встретиться с аутентичной Украиной, продолжает журналист.

Это страна, где слишком многие предприятия все еще чувствуют, что могут действовать безнаказанно, но это также место, где простые люди готовы пойти на крайние поступки, чтобы помочь друг другу,
– заключает Дикинсон.

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Напомним, рост цен на размещение в отелях Киева на период проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 26 мая побило рекорды среди городов, принимающих у себя финал, за последние 6 лет.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости спорта Новости Киева Лига чемпионов Цены на недвижимость Недвижимость
Источник: 24 Канал
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