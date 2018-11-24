Подготовка к выборам-2019: что делает Яценюк, чтобы сохранить кресло во власти

Сейчас Арсений Яценюк и его соратники пытаются уберечь свои теплые кресла воj власти. Понимая, что "Народный фронт" имеет нулевые шансы пройти в следующий парламент, они решили баллотироваться по отдельности через мажоритарные округа. К примеру, Сергей Пашинский окучивает округ в Житомирской области, а Максим Бурбак – в Черновицкой.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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Нардеп вспомнил одиозное дело Николая Мартыненко. Ближайшему соратнику Арсения Яценюка инкриминируются присвоение государственных средств на коррупционных схемах по поставке оборудования для атомных электростанций из Чехии и уранового концентрата из Казахстана.

"На скамье подсудимых оказалась вся организованная преступная группировка. В которую, кроме Мартыненко, также вошел и приближенный к нему "смотрящий" Руслан Журило. Он контролировал государственные потоки на государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат", которое по результатам Революции достоинства отдали на розграбление "Народному фронту".

И теперь, как следует из документов расследования НАБУ, часть денег, которые выводились из государственного предприятия, расходовались на международных лоббистов для пиара Арсения Яценюка. В материалах дела Мартыненко есть доказательства, что Журило, совершил по меньшей мере два перевода на 100 и 200 тысяч долларов американской лоббистской компании Apco Worldwide, – заявил Лещенко.

Он добавил, что эта фирма была нанята для создания положительного имиджа экс-премьера Арсения Яценюка и продвижение его в Америке.

Видео полного выпуска видеоблога «Честная политика" за 24 ноября 2018