19:49
17 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA: Монобольшинство меняет идеологию. Рабинович зовет депутатов в Москву
      Вєсті.UA
      19:48, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Подготовка "Нафтогаза" к приватизации: Коболев проконсультировался с инвесторами и банками

      62 Читати новину українською
      Коболев рассказал о консультациях о частичной приватизации "Нафтогаза" / minfin.com.ua

      Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев провел консультации по подготовке компании к частичной приватизации. С потенциальными инвесторами и инвестиционными банками в "Нафтогазе" говорили о перспективах выхода компании на международные фондовые рынки (IPO).

      О результатах консультаций сообщил в фейсбуке глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

      Читайте также: Почему приватизация "Нафтогаза" пока невозможна: объяснение Геруса

      На прошлой недели провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами относительно перспектив вывода группы "Нафтогаз" на IPO. Получил очень положительный отзыв,
      – написал Коболев.

      По его словам, успех этого процесса будет зависеть от способности "Нафтогаза" продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобство (диджитализацию) и управление объемом потребления (энергоэффективность).

      Коболев добавил, что рынок позитивно воспринимает команду "Нафтогаза" за соблюдение обещаний и ценностей.

      Важно! Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате больших премий и зарплат. В частности, премии в 1% топ-менеджменту "Нафтогаза" от оплаченных "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов. По мнению Коболева, благодаря приватизации компании государство улучшит корпоративное управление и получит еще больше прибыли.

      Что означает выход компании на IPO? Первичное публичное размещение акций компании (эмиссия). Это означает, что компания впервые выпускает свои акции на рынок, чтобы их могли купить инвесторы, которые никоим образом с ней не связаны.

      Когда в Украину придет потепление: прогноз
      сегодня
      2474
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Приватизация Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
      29
      сегодня , 19:00 Агентура Кремля активизируется: как действует путинское лобби в Европе?
      Юрій Шуліпа 49
      сегодня , 11:30 ORBI CITY в Батуми: чем поражает крупнейший гостиничный комплекс в мире
      258
      12 февраля , 13:46 Где сыграть в покер с Алексеем Дурневым
      76
      сегодня , 17:21 Спецслужбы против интернета: как Россия контролирует сеть
      Інтернет-свобода 164
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук