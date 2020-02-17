Подготовка "Нафтогаза" к приватизации: Коболев проконсультировался с инвесторами и банками

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев провел консультации по подготовке компании к частичной приватизации. С потенциальными инвесторами и инвестиционными банками в "Нафтогазе" говорили о перспективах выхода компании на международные фондовые рынки (IPO).

О результатах консультаций сообщил в фейсбуке глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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На прошлой недели провел ряд консультаций с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами относительно перспектив вывода группы "Нафтогаз" на IPO. Получил очень положительный отзыв,

– написал Коболев.

По его словам, успех этого процесса будет зависеть от способности "Нафтогаза" продемонстрировать клиентоориентированность. В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобство (диджитализацию) и управление объемом потребления (энергоэффективность).

Коболев добавил, что рынок позитивно воспринимает команду "Нафтогаза" за соблюдение обещаний и ценностей.

Важно! Ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате больших премий и зарплат. В частности, премии в 1% топ-менеджменту "Нафтогаза" от оплаченных "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов. По мнению Коболева, благодаря приватизации компании государство улучшит корпоративное управление и получит еще больше прибыли.

Что означает выход компании на IPO? Первичное публичное размещение акций компании (эмиссия). Это означает, что компания впервые выпускает свои акции на рынок, чтобы их могли купить инвесторы, которые никоим образом с ней не связаны.