24 Канал представляет рубрику, где мы публикуем топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

Биатлон

Событие: Кубок мира, гонка преследования, женщины

Дата и место: 15 декабря в 12:30, Хохфильцен, Австрия

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Анонс: весьма интересно будет понаблюдать за новой очной дуэлью Доротеи Вирер и Кайсы Мякяряйнен. Также норвежка Тирил Экгофф пропустила первый этап Кубка Мира в Поклюке из-за ангины и, вроде бы, должна была сохранить побольше сил, чем соперницы. А вот новая звезда сборной Словакии Паулина Фиалкова в отличной форме. Она в этом сезоне на первом этапе ни разу не финишировала за пределами ТОП-6.

Среди украинок на старт выйдет Елена Пидгрушная.

Прогноз: Елена Пидгрушная в топ-10.

Биатлон

Событие: Кубок мира, гонка преследования, мужчины

Дата и место: 15 декабря в 15:45, Хохфильцен, Австрия

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Анонс: три подряд золотых пьедестала Йоханнеса Бе немного настораживают – должна же когда-то уже прерваться его серия побед? Стоит не забывать Мартена Фуркада, который вчера чуть не вырвал на финише победу – каких-то 9 секунд не хватило. Но, француз отстрелялся чисто, а у норвежца был один штрафной круг.

Среди украинцев на старт выйдут Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Прогноз: Артем Прима в топ-15.

"Манчестер Сити" – "Эвертон"

Событие: 17 тур АПЛ

Дата и место: 15 декабря в 14: 30, " Этихад"

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Анонс: "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, после упущенного места лидера желает исправиться и постарается сделать это в матче с "Эвертоном". "Горожане" вряд ли смогут рассчитывать сразу на большой список футболистов – в лазарете Сильва, Агуэро, Данило, Де Брюйне и Стоунз, причем это все игроки основного состава. В прошлом туре подопечные Хосепа Гвардиолы уступили "Челси" (0:2) и потерпели первое поражение в сезоне, откатившись на вторую строчку регулярного первенства. В Лиге Чемпионов удалось занять первое место, победив "Хоффенхайм" со счетом 2:1.

"Ириски" же два матча подряд сыграли вничью с "Ньюкаслом" (1:1) и "Уотфордом" (2:2), к тому же, оба поединка проходили в Ливерпуле. Все равно, команда Марку Силвы располагается в семерке сильнейших и ведет активную борьбу за еврокубки. В составе "скаузери" хороший Сигурдссон, который принял участие в восьми взятии ворот соперника. Идрисса Гуйе получил травму, правда он ничем не отличился, за исключением трех желтых карточек.

Прогноз: прогнозируем результативный матч с победой "Мансити".

"Аугсбург" – "Шальке"

Событие: 15 тур Бундеслиги

Дата и место: 15 декабря в 16:30, WWK Arena

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Анонс: за текущий игровой месяц "Аугсбург" не набрал ни одного очка. Команда Мануэля Баума уступила "Хоффенхайму", "Айнтрахту", "Штутгарту" и "Байеру". Причем, двум последним всухую. Всего в пассиве команды семь поражений. В активе три победы и четыре ничьи, разница забитых-пропущенных мячей 20:23. Хозяева занимают четырнадцатое место.

Вице-чемпион Германии и участник раунда плей-офф Лиги чемпионов – "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, соседствует в турнирной таблице со своим будущим соперником. Команда Доменико Тедески – тринадцатая с 14 очками. "Ноль четвертые" знают, что такое глубокий провал. Серия из пяти поражений на старте – часть статистики. В прошлом туре гости не устояли перед лидером – "Боруссией". "Черно-желтые" забили решающий гол за 16 минут до окончания основного времени.

Прогноз: несмотря на неудачи на внутренней арене, "Шальке" достойно выступил в Лиге чемпионов. Прогнозируем минимальную победу "Шальке".

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