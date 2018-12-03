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      Події дня: "Ворскла" приймає "Олександрію", "Динамо" перевірить "Чорноморець"

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      Главные спортивные события 3 декабря
      Главные спортивные события 3 декабря / ФК "Ворскла"

      24 Канал представляет рубрику, где каждый день мы публикуем топ-спортивные события, которые происходят с участием сборной Украины или украинских спортсменов. Также здесь будут наиболее интересные события из чемпионатов Украины.

      "Ворскла" – "Александрия"

      Событие: 17 тур УПЛ

      Дата и место: 03.12 в 17:00, стадион им. Бутовского

      Анонс: полтавчане, сыгравшие в четверг тяжелый матч с лондонским "Арсеналом", находятся не в лучшем психологическом состоянии. Перенос игры из Полтавы в Киев в самый последний момент и как результат поражение резервному составу "канонирам" (0:3), больно бьет по амбициям футболистов. "Ворскла" является главным преследователем, хотя "Заря" после победы над "Десной" временно обосновалась на четвертом месте. В случае победы подопечные Василия Сачко сократят отставание от "Александрии" до шести очков, которые уже можно будет сыграть в очных встречах.

      "Александрия" в этом сезоне продолжает радовать своих болельщиков. В прошлом туре "горожане" сенсационно одержали историческую победу над киевским "Динамо" (2:1). "Желто-черные" доказали, что умеют играть против любого соперника в любом стиле, так что "Ворскле" будет несладко – как и во встрече первого круга, когда полтавчане сделали аж один удар по воротам Панькива.

      Прогноз: фаворита встречи определить очень сложно. Прогнозируем результативную ничью.

      "Динамо" – "Черноморец"

      Событие: 17 тур УПЛ

      Дата и место: 03.12 в 18:30, НСК "Олимпийский"

      Анонс: к этой встрече "Динамо" должно подходить в хорошем настроении. В предыдущей игре киевляне минимально обыграли на выезде "Астану" и не только вышли на первое место в своей группе Лиги Европы, но и гарантировали выход в плей-офф еврокубков. Тем более, в этот же день будет играть "Александрия", которая является принципиальным соперником "Динамо" за 2 место в турнирной таблице УПЛ, и киевлянам никак нельзя отпускать александрийцев вперед.

      Одесский "Черноморец" в прошлом туре, наконец, прервал свои антирекорды, проигрышная серия закончилась на отметке в девять матчей. "Моряки" одолели киевский "Арсенал" (2:1), проявив волевые качества. В первом круге в матче в Одессе "Черноморец" сумел отобрать очки у "динамовцев".

      В целом, в истории противостояний "Динамо" и "Черноморца" в Премьер-Лиге полное преимущество у "бело-синих": из 47 сыгранных матчей в них 34 победы, пять раз побеждали "моряки", восемь матчей закончились вничью.

      Прогноз: киевляне будут настроены решительно и много будет зависеть от предыдущей игры, где встретятся "Ворскла" и "Александрия". Победа киевлян в 1 или 2 гола.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт ФК Черноморец Динамо ФК Александрия ФК Ворскла УПЛ Футбол
      Источник: 24 Канал
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