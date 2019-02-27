Подкуп избирателей и оплата технологов из РФ: ГБР вызвало на допрос нардепа Дубиля

Народного депутата от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля вызвали в Государственное бюро расследования в четверг, 28 февраля. Его подозревают в координации и финансировании "избирательной пирамиды.

Дубиля подозревают в подкупе избирателей и организации работы технологов, в частности из России, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве.

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"Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он, конечно же, не лишен депутатской неприкосновенности и может прийти на допрос только по собственному желанию", – сказал генпрокурор.

Генпрокуратура имеет претензии к Дубилю из-за попытки подкупить избирателей.

Именно Дубиль по имеющимся у нас доказательствам, в частности аудио, записанном в законный способ СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в частности с РФ. Они организовывали "сетку" для выборов, что финансировалась не из избирательного фонда. Суммы финансирования, которые были запланированы впечатляют. Речь идет о сотнях и сотнях миллионов,

– добавил Луценко.

Кроме того, Генеральная прокуратура Украины не имеет никаких уголовных производств против никакого кандидата в президенты Украины.

21 февраля заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды" по подкупу избирателей, что действовала в разных регионах Украины.

Как должна была работать "избирательная пирамида" Дубиля?

21 февраля СБУ разоблачила, что один из народных депутатов Украины по коррупционной схеме организовал так называемую "избирательную пирамиду" от России. Она охватывала всю территорию страны. Организация состояла из руководителя, трех координаторов и их помощников в регионах, среди которых и граждане РФ. Они должны были проследить, чтобы определенный кандидат в Президенты набрал необходимое количество голосов. Для реализации схемы пирамиды использовалась наличность, полученная незаконным путем. Средства на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании.