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      Подкуп врачей на 140 миллионов гривен: силовики разоблачили преступную схему фармацевтов

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      Врачи и фармацевты организовали преступную схему / РБК

      Полицейские раскрыли схему подкупа врачей с целью продвижения определенных лекарств и увеличения их продаж. Фармацевты давали врачам взятки, чтобы они прописывали пациентам выгодные им лекарства.

      Деньги на подобные "промо-кампании" находили благодаря уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

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      Как работал преступный сговор врачей и фармацевтов

      Следователи установили, что с 2018 по 2019 год должностные лица и представители группы фармацевтических компаний систематически предоставляли врачам Киева и других областей взятки. За такую ​​"награду" медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лечения, предпочитали выписывать препараты именно этой группы компаний.

      Чтобы получать деньги для взяток, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов. В частности, они осуществляли фиктивные соглашения с коммерческими структурами.

      Эти структуры заказывали у фармацевтических компаний рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые практически не предоставлялись. Деньги за это перечислялись на карточные счета подконтрольных физлиц предпринимателей.

      В дальнейшем деньги передавали представителям предприятий фармацевтической бизнес группы.

      Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости Здоровье Медицина Лекарства Взятка Больница
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