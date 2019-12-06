Подкуп врачей на 140 миллионов гривен: силовики разоблачили преступную схему фармацевтов
Полицейские раскрыли схему подкупа врачей с целью продвижения определенных лекарств и увеличения их продаж. Фармацевты давали врачам взятки, чтобы они прописывали пациентам выгодные им лекарства.
Деньги на подобные "промо-кампании" находили благодаря уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
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Как работал преступный сговор врачей и фармацевтов
Следователи установили, что с 2018 по 2019 год должностные лица и представители группы фармацевтических компаний систематически предоставляли врачам Киева и других областей взятки. За такую "награду" медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лечения, предпочитали выписывать препараты именно этой группы компаний.
Чтобы получать деньги для взяток, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов. В частности, они осуществляли фиктивные соглашения с коммерческими структурами.
Эти структуры заказывали у фармацевтических компаний рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые практически не предоставлялись. Деньги за это перечислялись на карточные счета подконтрольных физлиц предпринимателей.
В дальнейшем деньги передавали представителям предприятий фармацевтической бизнес группы.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.