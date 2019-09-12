Подливают масло в популистский огонь, – Рыбачук относительно принятия закона об импичменте

Верховная Рада приняла закон об импичменте президента – и это еще один шаг для удержания высокого рейтинга Зеленского. Во втором чтении за него проголосовали только нардепы из "Слуги народа".

Такое мнение в прямом эфире 24 канала в ток-шоу "Политическая анатомия" выразил политический эксперт Олег Рыбачук.

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По его словам, подобные шаги позволили президенту сохранить свой бешеный рейтинг.

"Еще до обмена заложниками, снятия неприкосновенности. И импичмент – спросим наших зрителей! И они сейчас здесь (будут всеми руками за – 24 канал)", – пояснил эксперт.

Я в прошлый раз говорил и утверждаю сейчас, что они очень сознательно делают те шаги, которые подливают малса в этот популистский огонь. И там правильные названия, правильные сигналы. По сути – мало что меняется,

– отметил Рыбачук.

Он добавил: это делается для того, чтобы у общества было впечатление, что такие обещания выполняются впервые, и это неслыханные вещи.

Что такое импичмент?

Это процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результатом импичмента преимущественно является досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника, отстранение его от должности.



Что касается Закона, который приняла Рада, согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Он может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом рады, этим и другими законами Украины.



Как происходит импичмент президенту / инфографика 24 канала

Видео ток-шоу "Политическая анатомия":