Подниму флаг Украины над Донецком или Луганском, – боец ВСУ рассказал о своей мотивации

Командир взвода 28-й бригады Вооруженных сил Украины Виктор Егоров с псевдо "Каратель" эмоционально рассказал, что его сильно мотивирует уже шестой год воевать на Донбассе.

Об этом говорится в интервью сайту 24 канала "Нас хотят мирить с русскими, которые пришли убивать".

"Чтобы постоянно быть в тонусе, надо верить в победу! Рано или поздно мы точно зайдем в Донецк, Луганск и Крым. Что меня мотивирует? Признаюсь, мне нравится воевать. Спрашивают, маньяк ли я? Конечно, нет! Потому что я убиваю не людей, а врагов! Это моя обязанность – защищать. Подобно тому, когда нападают на пост, человек в карауле должен применить оружие. Не потому, что он хочет убить человека, а потому что защищает", – сказал "Каратель".

Он высказался также, как не поддаваться манипуляциям вражеских пропагандистов.

В Советский Союз нам не надо возвращаться. Лучше учиться на ошибках, а не повторять. Надо идти вперед, думать о детях и внуках, чтобы они жили лучше, чем мы. Ни в коем случае не надо слушать вражеских пропагандистов! Это мы решаем, как и в какой Украине жить: в бедной и с войной или в цветущей, богатой... Народ у нас умный и красивый. Надо строить страну. Это трудно, будут палки в колесах... Но надо шаг за шагом двигаться дальше. Вся надежда на молодежь,

– отмечает Виктор Егоров.

Военный считает, что перед людьми такого же возраста как он "задача – защитить, не дать, чтобы какая-то вражеская подлота пришла и указывала как жить". Молодому поколению надо рассказывать, что при "совке" было плохо. Украинцам не нужен Советский Союз, а свое сильное государство. Украина всегда воевала за свою независимость, и сегодня, убежден украинский воин, наши бойцы делают важное дело в борьбе за собственное государство...

У меня в сумке украинский флаг с вышитым трезубцем. Волонтеры передали и попросили повесить в городе, который буду освобождать. В Донецке или Луганске я обязательно его повешу,

– подытожил "Каратель".

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