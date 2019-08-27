13:07
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Подниму флаг Украины над Донецком или Луганском, – боец ВСУ рассказал о своей мотивации

      72 Читати новину українською
      Командир взвода 28-й отдельной механизированной бригады Виктор Егоров
      Командир взвода 28-й отдельной механизированной бригады Виктор Егоров / Фото Екатерины Петренко (24 канал)

      Командир взвода 28-й бригады Вооруженных сил Украины Виктор Егоров с псевдо "Каратель" эмоционально рассказал, что его сильно мотивирует уже шестой год воевать на Донбассе.

      Об этом говорится в интервью сайту 24 канала "Нас хотят мирить с русскими, которые пришли убивать".

      "Чтобы постоянно быть в тонусе, надо верить в победу! Рано или поздно мы точно зайдем в Донецк, Луганск и Крым. Что меня мотивирует? Признаюсь, мне нравится воевать. Спрашивают, маньяк ли я? Конечно, нет! Потому что я убиваю не людей, а врагов! Это моя обязанность – защищать. Подобно тому, когда нападают на пост, человек в карауле должен применить оружие. Не потому, что он хочет убить человека, а потому что защищает", – сказал "Каратель".

      Он высказался также, как не поддаваться манипуляциям вражеских пропагандистов.

      В Советский Союз нам не надо возвращаться. Лучше учиться на ошибках, а не повторять. Надо идти вперед, думать о детях и внуках, чтобы они жили лучше, чем мы. Ни в коем случае не надо слушать вражеских пропагандистов! Это мы решаем, как и в какой Украине жить: в бедной и с войной или в цветущей, богатой... Народ у нас умный и красивый. Надо строить страну. Это трудно, будут палки в колесах... Но надо шаг за шагом двигаться дальше. Вся надежда на молодежь,
      – отмечает Виктор Егоров.

      Военный считает, что перед людьми такого же возраста как он "задача – защитить, не дать, чтобы какая-то вражеская подлота пришла и указывала как жить". Молодому поколению надо рассказывать, что при "совке" было плохо. Украинцам не нужен Советский Союз, а свое сильное государство. Украина всегда воевала за свою независимость, и сегодня, убежден украинский воин, наши бойцы делают важное дело в борьбе за собственное государство...

      У меня в сумке украинский флаг с вышитым трезубцем. Волонтеры передали и попросили повесить в городе, который буду освобождать. В Донецке или Луганске я обязательно его повешу,
      – подытожил "Каратель".

      Читайте также: Враг должен бояться открыть огонь, – украинский воин об успешной боевой операции на Донбассе

      blog_ava
      В День Независимости неизвестные надругались над Мемориалом воинам АТО: повредили Божью Матерь
      сегодня
      981
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Донецка Новости Луганска Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      сегодня , 12:50 Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      Катерина Одарченко 70
      В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      сегодня , 12:30 В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      Павло Казарін 88
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 11:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      99
      Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      сегодня , 12:15 Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      97
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 11:42 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 155
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук