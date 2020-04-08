Кабмин призвал Раду увеличить штрафы за поджог травы

Кабинет Министров на заседании 8 апреля инициировал перед Радой увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за поджог сухой травы и листьев, что загрязняет воздух и убивает экосистему. Так, на рассмотрение парламента правительство передало соответствующий законопроект.

На сегодня штрафы составляют от 340 до 1 360 гривен для граждан, а для должностных лиц – от 850 до 1 700 гривен.

"Общество давно ставило требование усилить ответственность за подобные вещи. Сегодня есть и умышленные поджоги, есть непреднамеренные – исключительно от безответственности. Но и ущерб, наносимый природе, экономике Украины, иногда ставит под угрозу предприятия критической инфраструктуры, что порой складывается в десятки и сотни миллионов гривен", – сказал на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

Какие последствия от сжигания сухой травы и листьев

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погибают животные;

разрушаются гнезда птиц;

болеют люди, повышается риск возникновения опухолей;

снижается плодородие почвы;

меняется климат;

загрязняется воздух;

пожары в экосистемах могут вызвать пожары зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесные насаждения.

Смотрите видео, почему нельзя сжигать сухую траву и листья: