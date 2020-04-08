Кабмин призвал Раду увеличить штрафы за поджог травы
Кабинет Министров на заседании 8 апреля инициировал перед Радой увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за поджог сухой травы и листьев, что загрязняет воздух и убивает экосистему. Так, на рассмотрение парламента правительство передало соответствующий законопроект.
На сегодня штрафы составляют от 340 до 1 360 гривен для граждан, а для должностных лиц – от 850 до 1 700 гривен.
"Общество давно ставило требование усилить ответственность за подобные вещи. Сегодня есть и умышленные поджоги, есть непреднамеренные – исключительно от безответственности. Но и ущерб, наносимый природе, экономике Украины, иногда ставит под угрозу предприятия критической инфраструктуры, что порой складывается в десятки и сотни миллионов гривен", – сказал на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.
Какие последствия от сжигания сухой травы и листьев
К теме Почему нельзя сжигать листья: последствия и наказание
- погибают животные;
- разрушаются гнезда птиц;
- болеют люди, повышается риск возникновения опухолей;
- снижается плодородие почвы;
- меняется климат;
- загрязняется воздух;
- пожары в экосистемах могут вызвать пожары зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесные насаждения.
Смотрите видео, почему нельзя сжигать сухую траву и листья:
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