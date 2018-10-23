Поднятие цены на газ: Гройсман рассказал, будет ли второй рост тарифов

Правительство вынуждено было повысить цены на газ для населения в Украине, в то же время вопрос об очередном росте тарифов на треть пока не стоит.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире ICTV.

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24 канал сообщал, что 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900.

Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять. Этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь выступаю на стороне людей,

– сказал глава правительства.

Кроме того, глава Кабмина пояснил, что повышение цены на газ в Украине было вынужденным шагом.

"Это должно привести к тому, что мы сможем работать с международными финансовыми рынками, обслуживать долги и таким образом будем обеспечивать стабильность и развитие национальной экономики", – добавил Гройсман.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставил перед правительством требование о расширении программы предоставления субсидий после роста цены на газ для населения.

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