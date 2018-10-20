Поднятие тарифов на газ: приблизит ли это Украину к получению транша от МВФ

Тарифы на газ поднимут – соответствующее решение правительство приняло в пятницу. То есть, мы с вами будем платить 8,5 за кубометр, а не 7 гривен, как раньше. И уже с 1 ноября. Но и хорошая новость в этом есть. Такое решение на шаг приближает нас к получению транша финансовой помощи от МВФ.

19 октября Кабинет министров собрал экстренное заседание, на котором принял единогласное решение – с 1-го ноября украинцы будут платить за голубое топливо на 1,5 гривны за кубический метр больше.

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На такое не популярное решение правительство согласилось еще в 15-м году, когда в разгар кризиса согласилось на требование Международного валютного фонда к 2020 году уравнять тарифы на голубое топливо для населения с ценами, по которым газ покупают предприятия. То есть поднять стоимость газа на 60%, с 7 до 11 гривен за кубический метр.

И цены с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, а не на 60%. Это то, что нам удалось добиться неимоверными усилиями в результате этих переговоров,

– отметил Владимир Гройсман.

Если Украина не выполнит взятые на себя требования, то не сможем продолжить отношения с международными партнерами. А их деньги нам нужны для погашения в следующем году долга в 400 миллиардов гривен. И этих средств в бюджете нет.

Говоря простым языком, Украина снова оказалась на грани дефолта. Угроза дефолта фактически означает валютный голод. Его последствия украинцы почувствовали в 14-16 годах, когда гривна обесценилась в три раза, а цены выросли на 80%.

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МВФ требует довести до ума антикоррупционную реформу, принять на 19-й год сбалансированный бюджет, и поднять тарифы на газ. На сегодня уже начат конкурс на антикоррупционных судей. А накануне, парламент принял в первом чтении законопроект о госбюджете. Поэтому логичным стало и решение Кабмина дать старт болезненному вопросу – поднять цены на газ для населения.

Цену на газ в Украине поднимут: смотрите видео

Сейчас повышение тарифов уже не будет иметь такого положительно влияния на бюджет, как это было раньше. Возможно даже будет негативным из-за того, что надо будет платить субсидии тем, кто не может платить эту повышенную цену на газ, – добавила главный экономист Dragon Capital Елена Билан.

Самое главное, говорит эксперт, уравнивание тарифов даст возможность преодолеть коррупционные схемы. А значит газовая сфера прекратит быть убыточной для государства. Ведь на разнице тарифов играют приближенные к власти дельцы.

Покупая топливо по льготному тарифу в 7 гривен. Вроде бы для нужд населения. Импортируют за границу по 11 гривен за куб. На такой афере, в частности, погорели народные депутаты Ярослав и Богдан Дубневичи. Эта сделка, по оценкам детективов Антикоррупционного бюро, принесла им 1,5 миллиарда гривен.