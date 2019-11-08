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      Поднятие тарифов на транспортировку газа приведет к росту в платежках бытовых потребителей

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      Транспортировка газа
      Транспортировка газа / 112.ua

      Если НКРЭКУ утвердит повышение тарифов на транспортировку газа в 4 раза, цена на газ вырастет минимум на 25%.

      С учетом того, что биржевые цены на газ пошли вверх, конечная цена для населения увеличится минимум в 1,5 раза, что приведет к значительному росту в платежках бытовых потребителей на тепло и горячую воду. Об этом 112.ua заявил первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Он подчеркнул, что транспортировка является одной из важных составляющих цены газа.

      "Я поддерживаю возмущение представителей промышленности и Федерации работодателей решением "Оператора ГТС" в четыре раза повысить тарифы на транспортировку газа, что приведет к росту его стоимости. Бытовые потребители почувствуют это значительным увеличением в платежках",
      – сказал Кучеренко.

      Он подчеркнул, что такое решение является следствием неэффективного руководства "Нафтогазом" его нынешнего руководителя Андрея Коболева и его команды, поскольку необходимость повысить тариф объясняется отсутствием с 1 января транзита газа из России, о котором Коболев и команда не смогли договориться.

      "Коболев и его команда провалили уже все, что только можно провалить. Они завели переговоры по транзиту в тупик и уже понимают, что с 1 января будет базовый сценарий "ноль". Они провалили отечественную добычу газа, не провели своевременный анбандлинг, "Оператор ГТС" – карманная организация "Нафтогаза", ни о каком полноценном отделении газотранспортной системы речь не идет, загнали в долги "Укртрансгаз". За все эти ошибки должен будет заплатить украинский потребитель",
      – сказал Алексей Кучеренко.

      По информации первого заместителя главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, НКРЭКУ может утвердить повышение тарифов на заседании 26 декабря. В настоящее время ознакомиться с проектом повышения можно на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в разделе в разделе " Тарифы". Там указано, что с 1 января 2020 года для внутренних точек входа тариф увеличится в 3,5 раза (с 91,87 до 320,77 грн/1000 м3), для внутренних точек выхода – в 4,7 раза (с 157,19 до 735,36 грн/1000 м3).
      blog_ava
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      Теги: Тарифы на газ Газ Финансы
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