Поднятие тарифов на транспортировку газа приведет к росту в платежках бытовых потребителей

Если НКРЭКУ утвердит повышение тарифов на транспортировку газа в 4 раза, цена на газ вырастет минимум на 25%.

С учетом того, что биржевые цены на газ пошли вверх, конечная цена для населения увеличится минимум в 1,5 раза, что приведет к значительному росту в платежках бытовых потребителей на тепло и горячую воду. Об этом 112.ua заявил первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Он подчеркнул, что транспортировка является одной из важных составляющих цены газа.

"Я поддерживаю возмущение представителей промышленности и Федерации работодателей решением "Оператора ГТС" в четыре раза повысить тарифы на транспортировку газа, что приведет к росту его стоимости. Бытовые потребители почувствуют это значительным увеличением в платежках",

– сказал Кучеренко.

Он подчеркнул, что такое решение является следствием неэффективного руководства "Нафтогазом" его нынешнего руководителя Андрея Коболева и его команды, поскольку необходимость повысить тариф объясняется отсутствием с 1 января транзита газа из России, о котором Коболев и команда не смогли договориться.

"Коболев и его команда провалили уже все, что только можно провалить. Они завели переговоры по транзиту в тупик и уже понимают, что с 1 января будет базовый сценарий "ноль". Они провалили отечественную добычу газа, не провели своевременный анбандлинг, "Оператор ГТС" – карманная организация "Нафтогаза", ни о каком полноценном отделении газотранспортной системы речь не идет, загнали в долги "Укртрансгаз". За все эти ошибки должен будет заплатить украинский потребитель",

– сказал Алексей Кучеренко.