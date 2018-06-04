Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, – Порошенко о суде над Сущенко

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на приговор российского суда по делу украинского политзаключенного Кремля Романа Сущенко. Отметим, Сущенко присудили 12 лет заключения в колонии строгого режима.

На эту новость Порошенко отреагировал в своем Twitter.

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Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает – кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев,

– отметил глава государства.

Кроме этого, Петр Порошенко заявил, что такими "приговорами" Россия демонстрирует свой панический страх, а также подтверждает агрессию в отношении Украины.

Впевнений, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки. Подібними «вироками» Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2018 г.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже. Процесс по делу Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судья огласил только вводную и резолютивную части приговора. Известно, что защита украинского политзаключенного собирается обжаловать такое решение суда.

Добавим, что украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила украинца в шпионаже, назвав кадровым разведчиком Минобороны Украины.