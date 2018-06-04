Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, – Порошенко о суде над Сущенко
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на приговор российского суда по делу украинского политзаключенного Кремля Романа Сущенко. Отметим, Сущенко присудили 12 лет заключения в колонии строгого режима.
На эту новость Порошенко отреагировал в своем Twitter.
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Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает – кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев,
– отметил глава государства.
Кроме этого, Петр Порошенко заявил, что такими "приговорами" Россия демонстрирует свой панический страх, а также подтверждает агрессию в отношении Украины.
Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже. Процесс по делу Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судья огласил только вводную и резолютивную части приговора. Известно, что защита украинского политзаключенного собирается обжаловать такое решение суда.
Добавим, что украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила украинца в шпионаже, назвав кадровым разведчиком Минобороны Украины.