Подопечные Потапа записали совместную песню на украинском языке: видео

Потап, который является продюсером популярных коллективов, объединил подопечных в украиноязычной песне "Промінь". В записи приняли участие группа "Время и стекло", Мишель Андраде и участники коллектива "Mozgi".

Видео песни появилось на YouTube-канале звезд. Известно, что песня станет саундтреком новой комедии "Сумасшедшая свадьба". Выход фильма запланирован на осень 2018 года.

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На кадрах, опубликованных в сети, певцы исполняют песню в студии звукозаписи. Вокалисты Надя Дорофеева, Мишель Андраде и Дядя Вадя поют в микрофоны стоя, при этом "Позитив" и Потап играют на музыкальных инструментах – фортепиано и гитаре.

Стоит отметить, что видео получилось довольно колоритным. Авторы ролика создали его в стиле домашнего видео девяностых годов, на кадрах есть отметка центрирования кадра и картинка имеет дефекты. Сбоку на видео мигает значок записи.

Слова песни создал участник группы "Время и стекло" Алексей Завгородний, более известный как "Позитив". Мелодию трека написал Потап.

Смотрите видео украиноязычной песни "Промінь":