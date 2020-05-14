Подорожает ли проезд в Киеве после карантина: ответ Кличко

Столичная власть не рассматривает вопрос поднятия тарифов на проезд в общественном транспорте после карантина. В КГГА отмечают, главное – без эксцессов вернуть транспорт к нормальной работе.

Кличко о пассажирских перевозках в Киеве

Украина до сих пор находится в режиме чрезвычайной ситуации, поэтому восстанавливать пассажирские перевозки следует с осторожностью. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в столице, информирует 24 канал.

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Мы не рассматриваем вопрос поднятия тарифов. Ради безопасности пассажиров мы просим добираться общественным транспортом людей на работу и с работы, а также в неотложных ситуациях. Мы до сих пор не застрахованы от инфекционного взрыва,

– отметил Кличко.

"Киевпастранс", сообщил мэр, продолжает дезинфицировать весь подвижной состав трижды в сутки.

Когда могут запустить общественный транспорт

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения. Его собираются вводить постепенно – в 3 этапа. Первый этап предусматривает запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района).

Что известно о возобновлении работы метро

Виталий Кличко просит открыть подземку уже с 25 мая. Однако по мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, это – слишком рано. Однако глава Минздрава Максим Степанов проблем в открытии метро не видит. Есть лишь одно условие: эпидемическая ситуация должна соответствовать нормальным показателям.

Отметим, что метро в городах-миллионниках – Киеве, Харькове и Днепре – закрыли еще 17 марта. Оно точно не будет работать минимум до конца карантина, то есть до 22 мая.



Этапы восстановления пассажирских перевозок / Инфографика Мининфраструктуры