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      Подорожает тепло и вырастут цены: эксперт рассказала, к чему приведет рост эко-налога

      28 Читати новину українською
      Эко-налог
      Эко-налог / kminform.net

      В Украине может значительно подорожать отопление для Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с котельными и вырасти цены на продукцию части предприятий.

      К этому может привести принятие законопроекта, который в 25 раз повышает плату за выбросы СО2 сразу, об этом OBOZREVATEL рассказала Руководитель организации "Эко патруль" в Днепропетровской области Татьяна Лампика.

      "Если ОСМД с котельной на данный момент вынуждено платить около 20 тыс. грн в год, при увеличении налога в 25 раз это уже будет 500 тыс. в год. А это уже ударит по карману членов ОСМД. Не говоря уже о предприятиях, которые уже сейчас платят 100, 200 тыс. или миллион", – рассказывает эксперт.

      При этом полученные средства, по мнению Татьяны Лампики, распределяются неэффективно. Много местной власти просто держит их на депозитах или тратит на проведение праздников. В результате собранные средства могут просто "исчезнуть".

      Кроме того, резкое повышение ставки может привести к тенизации малого и среднего бизнеса. Предприятия будут скрывать выбросы для того, чтобы не платить огромный взнос, считает эксперт.

      По ее словам, крупный бизнес, который продолжит платить, будет вынужден повышать цены на свою продукцию. А это повлияет на их конкурентоспособность на внешних рынках. И если это отразится на объемах экспорта – пострадает вся страна: сократятся бюджетные поступления, количество валюты в стране.

      "В любом случае налоги отражаются в стоимости продукции. Мы выйдем на тот уровень цен, который существует у наших соседей, потому что предприятия будут вынуждены повышать цены", – уверена Татьяна Лампика.

      Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение экологического налога в 25 раз приведет к сокращению темпов работы предприятий и ударит по экономике Украины.

      Теги: Новости Украины Бизнес Налоги
      Источник: 24 Канал
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