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      Подорожают ли в ближайшее время билеты на поезд: ответ министра

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      В марте должна была состояться индексация тарифов "Укрзализныци". Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, какие именно услуги могут подорожать и придется ли пассажирам платить больше.

      Прежде, чем цена на билеты возрастет, в "Укрзализныце" должны поднять качество своих услуг. По крайней мере так заявил Владислав Криклий в эфире передачи "Сніданок з 1+1"

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      По его словам, пока пассажирам не о чем волноваться. Поднимут тарифы не на пассажирские перевозки.

      Перед тем, как повышать цены на билеты для пассажиров, надо повышать качество. Есть очень много, над чем работать "Укрзализныце",
      – заявил Криклий.

      В последний раз тарифы пересматривали в октябре 2018 года. Тогда стоимость билетов выросла на 12%. Это произошло после проведения второго этапа индексации цен.

      Сейчас будут рассматривать поднятие тарифов на грузовые перевозки. В частности, цены на перевозку различных товаров, например, руды и зерна, хотят приблизить к одному показателю.Криклий пояснил, что независимо от типа товара, износ инфраструктуры при перевозке одинаковый.

      К слову. 4 марта 2020-го Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин Дениса Шмыгаля 4 должностных лица, среди них в частности глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Тарифы Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Укрзализниця
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