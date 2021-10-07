Подорожал электротранспорт Одессы: сколько будет стоить проезд

В Одессе решили повысить цену проезда в общественном транспорте. Это распространяется не только на троллейбусы и трамваи, но и фуникулеры.

Соответствующее решение приняли в горсовете Одессы 7 октября. Однако цена станет больше только в начале следующего месяца.

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Как объяснили повышение цен

В троллейбусах и трамваях стоимость проезда составит 8 гривен при оплате наличными. Однако проезд будет дешевле, если оплачивать его онлайн – 7 гривен. На фуникулере цена будет немного выше – 10 гривен.

Решение о поднятии цен объяснили тем, что нынешние тарифы являются очень устаревшими. Мол, их установили в 2016 году, а устаревшая цена уже через 2 года.

Повышение тарифов обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением расходов на зарплату, тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги,

– заявили в Муниципальном департаменте транспорта.

Раньше было другое подорожание

В Одессе 15 сентября повысили стоимость проезда в маршрутках. В горсовете решили, что одна поездка должна стоить 10 гривен. Однако перевозчик заявил, что оптимальным был бы тариф 14 – 15 гривен.

Следует заметить, что в Одессе все маршрутки принадлежат одной компании-перевозчику. Поэтому она теоретически может устанавливать любые цены.