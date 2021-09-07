Эта сумма является соответствующей нынешнему размеру минимальной зарплаты. Об этом 7 сентября сообщили в общественной организации "Честно".
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Как определяют размер залога
По сравнению с прошлым годом, сумма залога стала больше примерно на 60 тысяч гривен. Необходимый залог высчитывают по четкой формуле. Для этого 4 минимальных заработные платы, которые установлены на день начала избирательного процесса, умножают на каждые 90 тысяч избирателей.
В Харькове по состоянию на конец августа насчитывают около 1,07 миллиона избирателей. Однако важно, что число к 11 сентября может измениться.
Коротко о предыдущих выборах мэра Харькова
- 25 октября 2020 года жители Харькова третий раз подряд избрали мэром Геннадия Кернеса. Тогда он почти 2 месяца появлялся на публике.
- 9 декабря состоялось первое заседание нового созыва городского совета. Мэра там не было, однако его представители пообещали, что он появится в конце месяца
- Однако 17 декабря 2021 года сообщили, что Геннадий Кернес умер от осложнений после COVID-19.
- Его полномочия официально прекратили лишь 24 февраля 2021 года.
- Новые выборы мэра Харькова могли назначить на март. Однако это не удалось из-за бюрократических тонкостей. Поэтому их решили провести 31 марта.