Подорожала должность мэра Харькова: назвали размер залога кандидатов

Выросла стоимость участия в выборах мэра Харькова. Теперь за мэрство в городе нужно внести примерно 288 тысяч задатка.

Эта сумма является соответствующей нынешнему размеру минимальной зарплаты. Об этом 7 сентября сообщили в общественной организации "Честно".

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Как определяют размер залога

По сравнению с прошлым годом, сумма залога стала больше примерно на 60 тысяч гривен. Необходимый залог высчитывают по четкой формуле. Для этого 4 минимальных заработные платы, которые установлены на день начала избирательного процесса, умножают на каждые 90 тысяч избирателей.

В Харькове по состоянию на конец августа насчитывают около 1,07 миллиона избирателей. Однако важно, что число к 11 сентября может измениться.

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