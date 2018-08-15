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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Подорожание грузовых железнодорожных перевозок вызовет рост цен в Украине, – экономист

19 Читати новину українською
Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные грузовые перевозки / agroportal.ua

"Укрзализныця" планирует увеличить стоимость грузоперевозок. В зависимости от тарифных уровней, подорожание составит от 10 до 49%, что сильно ударит по украинскому экспорту и ценам на продукты в стране.

Озвученное железнодорожным монополистом решение серьезно всколыхнуло не только отечественный бизнес, но и Американскую торговую палату, пишет в своем материале  "Обозреватель".

По мнению экономиста Ярослава Жалило, приведенную в материале, вопрос изменения тарифов "Укрзализныци" может повлиять на рост цен в стране. Именно поэтому нужно подходить к таким решениям аккуратно, с учетом как внутреннего рынка, так и внешних инвестиций.

В нынешней ситуации, по мнению экономиста, "Укрзализныце" необходимо создать прозрачный механизм принятия решений.

Резко против инициативы "Укрзализныци" выступила Американская торговая палата. По мнению бизнес-ассоциации, тарифы должны быть экономически обусловленными и устанавливаться под контролем государственного регулятора – Национальной комиссии по вопросам транспорта (НКРТ).

Проблемы с УЗ признает министр инфраструктуры Владимир Омелян. В беседе с OBOZREVATEL он подчеркнул, что компания-монополист работает как типичная африканская страна.

"Без оздоровления компании – это дорога в никуда. На самом деле это подход типичной африканской страны – в плохом смысле. Когда люди готовы платить в 2-3 раза больше, потому что альтернативы у них нет. Этим путем идет УЗ, постоянно повышая тарифы и НЕ модернизируя компанию", – считает Омелян.

Теги: Министерство инфраструктуры Владимир Омелян Тарифы Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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