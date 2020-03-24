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      Подорожание продуктов в Киеве: Кличко обратился в Антимонопольный комитет

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      Городская власть Киева не может контролировать цены на продукты питания и первой необходимости в торговых сетях. Поэтому мэр столицы Виталий Кличко призвал Антимонопольный комитет обратить внимание на внезапное подорожание продуктов в Киеве.

      "Люди сегодня очень взволнованы, идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, первой необходимости. А отдельные торговые сети пользуются этим для заработков", – констатировал Кличко в видеообращении 24 марта.

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      Как городская власть мы не имеем возможности контролировать рыночные цены. Поэтому я хочу обратиться в Антимонопольный комитет – обязательно, пожалуйста, обратите внимание на эту проблему и нужно вмешаться в ситуацию,
      – призвал городской голова Киева.

      Он также призвал владельцев торговых сетей не поднимать цены необоснованно.

      "Бизнес есть бизнес, а есть на самом деле мародерство. Сегодня сложно всем и не надо наживаться на людях в такое сложное время для страны", – призвал Кличко.

      Смотрите видеообращение Кличко:

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики АМКУ Деньги Торговля Цены Виталий Кличко Новости Киева
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