Подорожчення газу для населення – це дуже правильно

Газ здорожчав для українців – відповідне рішення ухвалили на екстреному засіданні Кабміну.

Уряд підвищив вартість блакитного палива для населення на 23,5% – тобто до 8,55 гривень за куб. А оскільки тим газом ми і гріємо себе взимку, то чималі платіжки за опалення будуть цієї зими нам іще на чверть більшими.

Ви зараз почнете мене сварити, але я маю це сказати: все правильно Кабмін зробив! Правильно, що таки наважився перед опалювальним сезоном підвищити населенню вартість газу. Я навіть здивований, що Володимир Гройсман ризикнув піти на такий непопулярний серед простих українців крок, що обов’язково стане катастрофічним для його рейтингу. Втім, популярність Гройсмана впаде тільки серед тих українців, які нездатні бачити причинно-наслідкові зв’язки і не розуміють, що країна потребує реформ. А підвищення вартості газу, на якому дуже давно наполягав Міжнародний валютний фонд, і є такою реформою.

Зараз поясню, у чому її суть. Але перед цим нагадаю, що МВФ нам не ворог, його фахівці намагаються витягти нашу країну з прірви, в яку її затягнули популісти минулої влади – які, набираючи міжнародні кредити, витрачали їх на штучне утримання долара по 8 та постійне підвищення пенсій. То ж, коли тепер МВФ відмовляється давати нам нові кредити, поки ми не реформуємо свою економіку, – то МВФ хоче, аби ми отримані гроші вкладали в розвиток, а не витрачали їх на проїдання. МФВ не заробляє на тому, що дає нам кредити – там мінімальні відсотки або навіть розстрочка. А оскільки ми не можемо від тих грошей відмовитися, то чинна влада й мусить виконувати вимоги МВФ – і таки потроху реформує країну. Хоча, звісно, для передвиборних рейтингів владі було б вигідніше на ті, отримані від МВФ кредити, дати всім пенсіонерам по тисячі гривень. Так колишня влада вже робила – перевірено, це працює й піднімає рейтинг!

Тепер до того, чому підвищення вартості газу для населення – це реформа для країни. Тому що насправді це не стільки підвищення його вартості для населення, скільки вирівнювання ціни газу – між тією, за якою продають газ для населення і для промисловості. Адже зараз у нас на газовому ринку просто мільярдні оборудки. Дуже коротко поясню. Знаєте скільки коштує газ? Думаєте, 6,90 грн/куб, як прийшло вам в платіжці за вересень? Нічого подібного, газ в Україні нині по 11 гривень. Саме за такою ціною його в приватних облгазах купують промисловці. Коли ж цей же газ (а він той самий, немає якогось розділення на газ для населення чи промисловості) в облгазах купує населення чи комунальна котельня, що гріє батареї, – то і населенню, і котельні облгаз продає блакитне павило по тих таки 11 гривень за куб. Просто населення сплачує лише 6,9, а решту приватному облгазу доплачують із держбюджету.

Тому на газовому ринку в нас зараз просто неймовірний простір для махінацій, оборудок і зароблянні на перепродажах та фіктивних поставках. Й знищити цей чорний ринок газу, цей мільярдний дерибан держбюджету, можна лише одним-єдиним способом – зробивши ціну на газ однаковою і для підприємств, і для населення.

Саме тому підвищення вартості газу для населення і є реформою. Так, непопулярною, так, болючою реформою, що її проводитимуть за наш з вами рахунок. Але ця реформа потрібна країні.

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