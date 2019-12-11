Подорожі змінюють, – як Олександр Швецов організовує реабілітаційні поїздки для ветеранів

Олександр воював у складі 30 окремої механізованої бригади. У 2014 році через серйозне поранення втратив ліву ногу. Завдяки подорожам хлопець віднайшов жагу до життя. І тепер допомагає іншим ветеранам реабілітуватися через мандрівки.

"Я бачила, що вони звідти приїжджають зовсім іншими. У них світяться очі, вони позитивні, вони налаштовані на подальше життя, тобто ці подорожі дійсно змінюють," – каже директорка департаменту соціальної політики Житомирської міськради Вікторія Краснопір.

Як подорожі допомогли Олександру оговтатись після війни, навчитися ходити на протезі по 7 кілометрів в день. І як завдяки його зусиллям вже майже 200 ветеранів побачили Європу і повернулися додому іншими людьми.

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Передісторія

Коли у 2015-му Олександр вийшов зі шпиталю, то почувався далеко не оптимістично.

"На той час я психологічно не приймав протез. Він в мене просто стояв і рік я на ньому не пересувався. Волонтери з Києва дізналися і відправили мене до школи ходи в Австрію. Я побачив, що бабусі і дідусі, які втратили кінцівки, наприклад, від діабету, – ходять, а я молодий хлопець – сиджу у візку. Я подумав, що ні – буду ходити", – розповідає ветеран.



Олександр Швецов, ініціатор проєкту Busofheroes / Фото із Facebook

Після реабілітації у школі ходи Олександр багато подорожував самотужки. Повертався додому і ділився враженнями з побратимами. Але бачив, що не всі вони мають можливість так само поїхати до Європи. Тоді зародилася ідея проєкту Busofheroes (автобус героїв).

"У мене була думка, що вони не мають такої можливості подорожувати. І в мене виникло за мрію показати їм те, що я побачив, щоб вони відчули те, що я відчув, доторкнулися до того до чого я доторкнувся," – каже Олександр.

Звідки брати гроші на мандрівки

Першим кроком до реалізації ідеї став пост у Фейсбуці. Ветеран написав наступне: "Мені буває трохи ніяково, коли я показую побратиму свої фото з різних країн, а потім помічаю, що в нього навіть телефон без камери... я дуже хочу бачити посмішку на їх обличчях, хочу їх витягувати з їх депресій, хоча б на тиждень, і разом вирішувати їх проблеми в таких поїздках... нам потрібна Твоя підтримка"



Пост ветерана та засновника проєкту Busofheroes Олександр Швецов / Скрін

Олександр написав, що дуже хоче повезти побратимів на щорічне паломництво військових до французького міста Люрд. Туди в травні з'їжджаються ветерани з усього світу. Там вони моляться за мир, діляться досвідом і просто відволікаються. Олександр оголосив збір грошей на пальне, готелі в Кракові, Парижі, Люрді, Генуї та інших містах. Вже до вечора пост набрав багато коментарів, поширень та вподобань. В результаті з Олександром зв'язався президент групи компаній Havas Ukraine Юрій Когутяк. Він зголосився допомогти зі збором грошей і став першим меценатом проєкту Busofheroes.

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Юрій в свою чергу кинув клич про збір грошей у Фейсбуці. І саме він порадив Олександру звернутися за допомогою до місцевої влади. Ветеран дослухався і презентував свій проєкт Житомирській міській раді. Після відповідного звернення, презентації проєкту, а потім голосування, депутати Житомирської міської ради вирішили надати 120 тисяч гривень на автобус та пальне. Ще близько 100 тисяч зібрав Юрій Когутяк. У результаті 25 ветеранів 12 травня 2018-го року поїхали на світове паломництво до французького міста Люрд.

В подорожі можна перемикнутися зі своїх проблем і просто відпочити. А коли відпочиваєш, то можеш знайти розв'язання цих проблем. Переключаєшся, починаєш просто жити, і помічаєш, що ці проблеми для тебе вже не проблеми,

– ділиться військовий Капелан Андрій Забігайло враженнями капелан та ефектом від мандрівок.



Андрій Забігайло – (третій справа) з групою мандрівників у Парижі. Листопад 2019-го / Фото з Facebook

На війні Андрій втратив праву ногу. І так само їздив до Європи з Busofheroes. Завдяки проєкту він побував у Португалії і побачив океан. Залишився вражений величчю стихії. А гроші на масштабну поїздку до Португалії змогли зібрати не відразу.

На шляху трапляються перешкоди

Збір грошей на поїздки не завжди швидкий і безхмарний. Наприклад, коли Олександр написав про збір грошей на поїздку до Єгипту, то цей пост викликав лише критику та скептицизм. Так само довелося проявити значну наполегливість в організації мандрівки до Португалії. За ідеєю група мала проїхати пів Європи і побачити океан. Спочатку підтримку запропонувала діаспора. Але пізніше плани змінилися і представники діаспори, що зв'язалися з Олександром, від ідеї відмовилися. Але Олександр не хотів відступати.

Головне – ціль. Якщо ти ставиш мету, байдуже якщо вона сьогодні не вдалася, завтра не вдалася. Ти маєш йти і в кінці вона буде,

– каже автор проєкту Busofheroes.

Друг подарував Олександру квиток на концерт "Океану Ельзи". Після концерту Святослав Вакарчук запросив ветеранів до себе в гримерку, Олександр розповів про Busofheroes і їхню ідею поїхати до Португалії. Лідер гурту ОЕ пообіцяв оплатити мандрівникам автобус. Залишилося зібрати гроші на готелі та супутні витрати.

Для цього Олександр з друзями вирішили організувати в Житомирі благодійний концерт. Важливим фактором успіху є співпраця з міською владою. Дружба Busofheroes із Житомирською міською радою почалася з департаменту соціальної політики. Перше спілкування стосувалося державних програм орієнтованих на ветеранів. А вже потім влада почала підтримувати Busofheroes.

Як звернутися до місцевої влади з ідеєю

Вікторія Краснопір – директорка департаменту соціальної політики Житомирської міськради розповідає алгоритм, за яким військові в інших містах можуть звернутися до місцевих рад для налагодження співпраці.

"Можна звернутися з листом на ім'я міського голови. Надати розрахунки, список тих, хто поїде. Пізніше, можливо, доведеться презентувати проєкт на розгляді бюджетної комісії. Після чого депутатським голосуванням вирішується питання виділення бюджетних грошей. А вже після мандрівки організатори подають звіт про витрати," – каже пані Вікторія.

Саме так було з проєктом Busofheroes. Директорка департаменту соцполітики вважає, що реабілітацію ветеранів потрібно обговорювати з самими ветеранами та обов'язково підтримувати ініціативи знизу.

"Ми вже кілька років поспіль допомагаємо проєкту Busofheroes. Ми б хотіли, щоб він став не тільки житомирським, а й проєктом інших міст України," – наголошує пані Вікторія.

Як організувати благодійний концерт у своєму місті

Партнерство з владою зіграло важливу роль і під час організації благодійного концерту. Листом погодили місце проведення. Це була літня естрада "Ракушка". Крім того міськрада сплатила оренду потрібного для концерту обладнання.

Наталія Чісліна, директорка комунального закладу "Палац культури" каже, що артисти та містяни добре відгукнулися на ініціативу. Спочатку вдалося домовитися про безкоштовний виступ з Олександром Пономарьовим та гуртом "Без обмежень". Після оголошення про благодійний концерт, до заходу вирішили долучитися й інші артисти. Серед них Kishe, Оля Цибульська, Ірина Шинкарук та інші. Соломія Вітвіцька була ведучою.

На етапі друку афіш і реклами допомагали меценати й партнери. А на концерті працювало ще 12 волонтерів. Квитки реалізовували через каси, частину Олександр возив і рекламував самотужки. Для просування концерту використовували місцеві медіа і рекламу у соцмережах. Так вдалося реалізувати понад 1000 квитків і зібрати 160 тисяч гривень.

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Велика мандрівка до Португалії

Гроші з благодійного концерту витратили на поїздку до Португалії. Тоді до групи ветеранів приєдналися люди, що пересуваються на візках. За словами мандрівників – на океані вони провели цілий день. Їх враження від побаченого можна подивитися тут.

Солдат 128 окремої гірсько-штурмової бригади, Вадим Зябліцев бачить в мандрівках стимул до нових звершень.

Це важлива психологічна реабілітація, поштовх до розвитку і бажання жити. Купа спогадів і вражень. Потім починаєш шукати нові можливості мандрувати. Це як досягнення в спорті. Стимул до подальшого руху і розвитку,

– розповідає Вадим.

Не один, а ціла колона автобусів з героями

"Суть в тому, щоб їздило якнайбільше людей з різних куточків України. Щоб про цей проєкт більше дізнавалися і щоб їхня влада також до цього приєдналася. Щоб одного разу в нас їхав не один, і не два, щоб їхала ціла колона автобусів з України героїв, які б прямували через всю Європу туди до Люрду," – ділиться своєю мрією Олександр.

Першим кроком у цьому напрямку стала ініціатива Святослава Олійника. Він запропонував Олександру організувати зустріч в Тернополі. Святослав хоче, щоб Олександр, спільно з тими, хто вже мандрував розповіли ветеранам та людям з інвалідністю у Тернополі про Busofheroes. Планують запросити представників місцевої влади. Задум у тому, щоб "запалити" людей цією ідеєю, а далі вже шукати можливостей організувати поїздку і для тернопільських ветеранів.

"Тернопіль перше місто, в яке ми приїдемо разом з тими хто побував в цих поїздках. Думаємо сконтактувати з місцевої владою. Потім так само поїхати в інші міста. Може цієї весни вже буде більше автобусів," – розповідає план Олександр Швецов.

На час нашого спілкування дату зустрічі ще не було визначено. Але хлопці рішуче налаштовані докласти всіх зусиль, щоб цієї весни поїхати на паломництво до Люрду вже цілою колоною автобусів з України. Так щоб кожна область відправила на це світове паломництво ветеранів свій Busofheroes.

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