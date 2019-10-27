Подорвал себя и трех своих детей, – Трамп объявил о смерти лидера "Исламского государства"

Президент США на спецконференции сообщил о ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Операцию провели в сирийской провинции Идлиб неподалеку от границы с Турцией.

Дональд Трамп подчеркнул, что останки тела аль-Багдади были разбросанные в тоннеле, куда он сбежал во время преследования.

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Он умер как собака, как трус. Эти дикие монстры не избегут своей судьбы, и суда перед Богом,

– пообещал президент США.

Он также поблагодарил за помощь в операции Россию, Сирию, Турцию, Ирак и сирийских курдов.

Отметим, что в операции участвовали 8 вертолетов американской армии. По словам Трампа, сирийские курды помогли успеху операции сбором разведывательной информации.

Остатки зданий, уничтоженных во время спецоперации / Getty Images

Что такое "Исламское Государство"?Непризнанное мусульманское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления салафитский джихадизм. "ИГ" имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основание Исламского суннитского государства. Особенно, "ИГ" стремится установить халифат, Исламское государство во главе с халифом, что является преемником Пророка Мухаммеда.



Ранее на Ближнем Востоке сеть контролировала огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные очаги, которые действуют партизанскими методами.

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Что известно про Абу Бакр аль-Багдади?

Родился он в Ираке. В свое время был священнослужителем, однако впоследствии стал активным участником сопротивления против действий США на его Родине, в частности после свержения режима лидера страны Саддама Хусейна.

В 2010 году аль-Багдади возглавил организацию "Исламское Государство Ирака", которая после объединения с сирийским филиалом "Аль-Каиды" стала "Исламским Государством Ирака и Леванта". Сегодня же ее знают как просто "Исламское государство".

На протяжении последних пяти лет он скрывался. Известно, что в мае 2017-го он был ранен в результате авиаудара. В феврале 2019 года российский вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что аль-Багдади скрывается в Идлибе.