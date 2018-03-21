Подождем официальных заявлений, – Шабунин о прослушивании Холодницкого

Общественные активисты считают, что стоит подождать, прежде чем делать выводы относительно вероятного прослушивания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин убежден, что рано делать определенные выводы относительно прослушивания Назара Холодницкого.

Читайте также: СМИ сообщили, кто прослушивал кабинет Холодницкого

"Подождем развития событий. С точки зрения Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, все нормально. Имели право – имели. Процруководство ГПУ было – было. Ну если бы было, ведь только сейчас из источников сказали, кто-то сказал. Подождем официальных заявлений", – отметил Шабунин.

Ранее сообщалось, что в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого было найдено оборудования для прослушивания. Оно было спрятано в аквариум.