Харьковчанка подожгла квартиру матери: в доме был ребенок
Источник:ГСЧС Харьковщины
В Индустриальном районе Харькова 2 августа произошел пожар в многоквартирном доме. В сети сообщили, что это произошло из-за поджога, который совершила женщина после ссоры с матерью. Также стало известно, что там находился малолетний сын злоумышленницы.
Инцидент случился в 6-этажке на улице 37/8. О пожаре на 3 этаже дома сообщили спасателям в 14:48.
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В здание заходят пожарные / Фото ГСЧС
Никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал. Из-за задымления 5 людям пришлось спуститься на улицу по лестнице.
Еще одного пожилого мужчину выносили на руках. Ему примерно 63 года (родился в 1958 году).
Огонь полностью потушили в 16:07. Официально причину возгорания не называли.
Спасатели выносят мужчину из здания / Фото ГСЧС
В квартире был ребенок
В местных телеграм-каналах сообщили, что подожгла комнату девушка, которая поссорилась с матерью. Также отметили, что в этот момент там был 5-летний сын.
Спасатель в квартире, где произошел пожар / Фото ГСЧСОбратите внимание! 5 октября 2020 года сообщили, что в Киеве мужчина поджег квартиру после ссоры с женой. Там в этот момент также был 6-летний ребенок, который погиб.