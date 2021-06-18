Поджог случился примерно в 2:50 часов 18 июня. Об этом сообщили журналистам анонимные источники в полиции.
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Что известно об инциденте
Огонь повредил автомобиль дочери Колесниченко. Пожар погасили собственными силами еще до приезда пожарных.
Правоохранители отметили, что это может быть связано с деятельностью активиста. Также добавили, что это уже была не первая порча его имущества. Однако не сообщили, что именно было раньше.
Автомобиль дочери активиста, пострадавшего в пожаре / Фото Украинской Службы Новостей
Официально правоохранители пока никак не прокомментировали это событие. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одесской области, чтобы получить комментарий.