Поджог случился примерно в 2:50 часов 18 июня. Об этом сообщили журналистам анонимные источники в полиции.

Другой случай В Харькове подожгли 3 автомобиля: одно авто выгорело дотла – видео

Что известно об инциденте

Огонь повредил автомобиль дочери Колесниченко. Пожар погасили собственными силами еще до приезда пожарных.

Правоохранители отметили, что это может быть связано с деятельностью активиста. Также добавили, что это уже была не первая порча его имущества. Однако не сообщили, что именно было раньше.



Автомобиль дочери активиста, пострадавшего в пожаре / Фото Украинской Службы Новостей

Официально правоохранители пока никак не прокомментировали это событие. Журналисты 24 канала пытаются связаться с полицией Одесской области, чтобы получить комментарий.

Обратите внимание! В Харькове 20 апреля сожгли два автомобиля. Также туда принесли 2 похоронных венка. На их лентах были надписи "Сепаратизм вредит здоровью".