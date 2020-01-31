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      Поджигали шапку на голове: надзиратели издеваются над украинцем, которого незаконно осудила РФ

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      Геннадия Лимешко приговорили в России к 8 годам тюрьмы / ТАСС

      Российские надзиратели в тюрьме унижали, угрожали убийством и несколько раз поджигали шапку на голове у фигуранта так называемого "дела украинских диверсантов" Геннадия Лимешко.

      Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в фейсбуке. По ее словам, у незаконно осужденных Россией украинцев Владимира Дудки и Геннадия Лимешко ухудшается состояние здоровья.

      К теме: Пускали ток к половым органам и били по почкам: какие пытки для украинца использует ФСБ

      Геннадий Лимешко, который содержится в тюрьме Ставропольского края, сообщил, что надзиратели угрожают его убить, за то, что он принял ислам.

      Он также сообщил о существенном ухудшении состояния здоровья. В частности, Лимешко беспокоят постоянная зубная боль и боли в суставах. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, администрация исправительной колонии не обеспечивает оказание необходимой медицинской помощи украинцу.

      Другой незаконно осужденный украинец – Владимир Дудка – тоже сообщает об ухудшении состояния здоровья. У него постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления. Высыпания, которые были на теле, – не лечатся. Из-за этого, у мужчины усилился зуд.

      Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой безотлагательно принять меры с целью соблюдения прав граждан Украины и оказать необходимую медицинскую помощь незаконно осужденным гражданам Украины.

      В чем обвиняют Геннадия Лимешко и Владимира Дудку?В августе 2017 года стало известно, что на территории оккупированного Крыма ФСБ задержала украинцев Геннадия Лимешко и Владимира Дудку. Их обвиняют в так называемом "деле украинских диверсантов". Российские силовики назвали Лимешко "агентом СБУ". По их версии, они приехали на полуостров, чтобы совершить ряд диверсий. В обоих случаях правозащитники фиксировали незаконные методы ведения следствия и применение пыток для получения признаний.

      10 мая 2018 года в оккупированном Крыму "суд" признал Лимешко виновным и назначил 8 лет тюрьмы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".

      Владимир Дудка незаконно лишен свободы на 14 лет так называемым Севастопольским судом. Он отбывает наказание в колонии строгого режима.

      Актуально: Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Аннексия Крыма Обмен пленными Украинцы в плену РФ
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