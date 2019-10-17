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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Подозрение Гладковскому вручат завтра, доказательств достаточно, – Рябошапка

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      Руслан Рябошапка, руководитель ГПУ
      Руслан Рябошапка, руководитель ГПУ / liga.net

      НАБУ задержала Олега Гладковского 17 октября после того, как тот пытался вылететь из Украины. Генпрокуратура уже готовит задержанному подозрения по меньшей мере в двух преступлениях.

      Об этом Руслан Рябошапка рассказал в эфире "Право на власть" вечером 17 октября.

      Напомним: Гладковского задержало НАБУ – он пытался выехать из Украины

      "Проект сообщения о подозрении уже лежит у меня на столе. Причем говорится не об одном эпизоде, а о двух", – заявил Рябошапка.

      ► "Прежде всего, это заведомо ложное декларирование сведений, то есть нарушение антикоррупционного законодательства".

      ► "Другой момент – это нарушение законодательства при осуществлении государственных закупок (касается Укрзализныци). Говорится об использовании служебного положения для получения неправомерной выгоды с помощью фирм-прокладок во время тендерных закупок".

      "Сумма этой выгоды составила более 90 миллионов гривен", – подчеркнул Генпрокурор.

      Заметим, что о том, по какому делу НАБУ задержало Гладковского, высказался Сергей Лещенко. По его мнению, говорится о коррупции в тендере на закупки для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ.

      Рябошапка также добавил, что материалы журналистского расследования использовали правоохранительные органы при осуществлении собственного досудебного следствия.

      Следствие считает, что доказательства собраны полно и их достаточно, чтобы сообщить завтра об обоснованном подозрении (Олегу Гладковскому – 24 канал),
      – подытожил Рябошапка.

      Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно – в материале 24 канала.

      Чем известен Олег Гладковский?В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.

      К слову, у Гладковского впервые прокомментировали его задержание

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка Олег Гладковский
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