Подозрение Гладковскому вручат завтра, доказательств достаточно, – Рябошапка

НАБУ задержала Олега Гладковского 17 октября после того, как тот пытался вылететь из Украины. Генпрокуратура уже готовит задержанному подозрения по меньшей мере в двух преступлениях.

Об этом Руслан Рябошапка рассказал в эфире "Право на власть" вечером 17 октября.

Напомним: Гладковского задержало НАБУ – он пытался выехать из Украины

"Проект сообщения о подозрении уже лежит у меня на столе. Причем говорится не об одном эпизоде, а о двух", – заявил Рябошапка.

► "Прежде всего, это заведомо ложное декларирование сведений, то есть нарушение антикоррупционного законодательства".

► "Другой момент – это нарушение законодательства при осуществлении государственных закупок (касается Укрзализныци). Говорится об использовании служебного положения для получения неправомерной выгоды с помощью фирм-прокладок во время тендерных закупок".

"Сумма этой выгоды составила более 90 миллионов гривен", – подчеркнул Генпрокурор.

Заметим, что о том, по какому делу НАБУ задержало Гладковского, высказался Сергей Лещенко. По его мнению, говорится о коррупции в тендере на закупки для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ.

Рябошапка также добавил, что материалы журналистского расследования использовали правоохранительные органы при осуществлении собственного досудебного следствия.

Следствие считает, что доказательства собраны полно и их достаточно, чтобы сообщить завтра об обоснованном подозрении (Олегу Гладковскому – 24 канал),

– подытожил Рябошапка.

Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно – в материале 24 канала.

Чем известен Олег Гладковский?В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.

К слову, у Гладковского впервые прокомментировали его задержание