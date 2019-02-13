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      Подозрение на гепатит украинского моряка Эйдера: адвокат назвала окончательный результат анализа

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      Позитивная новость: у украинского моряка Эйдера не обнаружили гепатит, – адвокат
      Позитивная новость: у украинского моряка Эйдера не обнаружили гепатит, – адвокат / Фото из открытых источников

      У военнопленного украинского моряка Андрея Эйдера не обнаружили вирус гепатита В и С. Повторные анализы не подтвердили болезни.

      Адвокат Эйдера Александра Маркова у себя на Facebook-странице написала, что ей удалось встретиться с украинским военнопленным – Эйдером Андреем.

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      Встреча Марковой и Эйдера длилась всего 20 минут. У парня взяли повторные анализы на гепатит В и С.

      К счастью, со слов врача, гепатит не подтвердился,
      – написала Маркова.

      Предыдущие анализы датированы 20 ноября 2018 года – тогда украинские моряки еще не попали в российский плен, поскольку это произошло 25 ноября. Таким образом – эти анализы никак не могли взять в России.

      Адвокат добавила, что это сообщение не отменяет факта низкого качества лечения в "Матросской тишине" и в целом плохой информированности о здоровье раненых военнопленных.

      Что известно о других травмах Андрея Эйдера? У Эйдера – осколочное ранение ног, полученное во время обстрела российскими пограничникам украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

      "Раны заживают, хожу нормально, но хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы", – писал в конце декабря Эйдер в письме журналистам.

      Как Андрей Эйдер оказался в российском плену?Его и еще 23 украинских моряков захватили российские пограничники вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Так, РФ совершила акт открытой агрессии против Украины, когда обстреляла ее военные корабли в нейтральных водах. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      В результате обстрела 3 моряков пострадали. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Новости России Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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