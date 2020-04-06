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      Подозрение на коронавирус у владыки Павла: что известно о состоянии наместника лавры

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      В Киево-Печерской лавре 4 апреля 2020 года провели тестирование на коронавирус. Лабораторные тесты сдал также настоятель лавры митрополит Павел. Однако окончательного диагноза еще нет, для этого нужны повторные обследования.

      В целом митрополит Павел чувствует себя достаточно хорошо и больные из Киево-Печерской лавры имеют такое состояние здоровья, как и обычно. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Московского патриархата митрополит Климент Вечеря.

      К теме Надеюсь, церкви не придется закрывать полностью, – митрополит ПЦУ

      На фразу ведущей о том, что несколько дней назад нардеп Вадим Новинский и заместитель председателя Офиса Президента Сергей Трофимов были на одном мероприятии с митрополитом Павлом, митрополит Климент ответил, что эта информация не соответствует действительности.

      Владыка Павел почти 2 недели не совершал богослужений, по крайней мере не вел открытых богослужений, где был бы кто-то из чиновников,
      – отметил митрополит Климент.


      Митрополит Климент / Фото inpress.ua

      По его словам, в Лавре проживает примерно 220 монахов и они время от времени болеют.

      Важно! По состоянию на 6 апреля коронавирус подтвердили еще в 22 человек в Киеве, из них 4 случая зафиксировали в Киево-Печерской лавре.

      Что известно о митрополите Павле?
      Митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) более известен по кличке "Паша Мерседес" за его скандальность, любовь к дорогим авто и частые нарушения правил дорожного движения.

      Он является митрополитом Русской православной церкви в Украине (той, которую еще называют "УПЦ МП"). С 1994 года митрополит Павел возглавляет Киево-Печерскую лавру.

      Священнослужитель в 2008 году стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Хотя сам митрополит сначала планировал баллотироваться от "Коммунистической партии".

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Києво-Печерськая лавра Православная церковь Украины Религия
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