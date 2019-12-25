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      Подозреваемая по делу об убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД: детали

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      Кузьменко подала в суд на МВД / Коллаж 24 канала

      Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета, волонтер и медик Юлия Кузьменко, подала иск в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины. Третьими лицами по делу стали глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания "Украина".

      Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Об этом говорится на портале "Судебная власть Украины".

      К теме: Это мой близкий человек: адвокат Юлии Кузьменко объяснил, почему расплакался в суде – видео

      Автораспределение назначило судьей в этом деле Сергея Вовка – того самого, который выносил решение о ее мере пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.


      Кузьменко будет судиться с Аваковымскриншот court.gov.ua

      Для распределения были доступны только три судьи.


      Для распределения были доступны только три судьи/ скриншот court.gov.ua

      Представительницей истца стала адвокат Виктория Дейнека. В комментарии "Главком" она объяснила, что будет добиваться опровержения от Авакова его заявления, сделанного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина". Говорится о его заявление о том, что Кузьменко отказалась давать показания по делу об убийстве Шеремета.

      К слову, ранее основной подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

      Отметим, что 24 декабря суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения Юлии Кузьменко. Так, суд постановил оставить ее под стражей. После оглашения решения судьи молча вышли из зала заседаний под крики: "Позор".

      Кузьменко хотели взять на поруки более 50 человек, среди которых ветераны АТО, волонтеры и депутаты. Однако суд решил иначе.

      В чем именно подозревают Кузьменко

      Волонтерку, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Следствие считает, что именно она прикрепляла взрывчатку в автомобилю Шеремета. Кроме того, по версии следствия, Кузьменко планировала осуществить покушение на военного волонтера Марусю Зверобой.

      Кого еще подозревают в убийстве Шеремета

      • Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. 13 декабря суд взял Дугарь под круглосуточный домашний арест на 2 месяца.
      • Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант. 13 декабря суд взял Антоненко под стражу на 2 месяца. После рассмотрения апелляции суд оставил в силе эту меру пресечения.
      • Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча".
      • Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.


      Подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Судьи Министерство внутренних дел Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко
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