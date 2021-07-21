Пресс-служба СБУ рассказала, что меру пресечения предполагаемому пирату избрал Шевченковский районный суд Киева.
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Только что по ходатайству следователя СБУ Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней,
– говорится в сообщении.
Дело первого украинского пирата: главное
- Сотрудники СБУ задержали мужчину, которого подозревают в морском разбое.
- В 2020 году так называемый пират предположительно пытался захватить судно в Индийском океане. Мужчина должен был обеспечивать безопасность судна, однако приказал изменить курс и требовал полмиллиона долларов вознаграждения.
- Переговоры между представителями компании-судовладельца и подозреваемым продолжались в течение нескольких дней.
- Впоследствии мужчина согласился разблокировать движение судна уже за 5 тысяч долларов.
- Захват судна произошел в открытом море. На территории нейтральных вод не действует юрисдикция ни одного государства, поэтому привлечь к ответственности предполагаемого морского разбойника не могли.
- Вернувшись в Украину, мужчина несколько раз менял паспорта и место жительства.
- Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.