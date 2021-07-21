Пресс-служба СБУ рассказала, что меру пресечения предполагаемому пирату избрал Шевченковский районный суд Киева.

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Только что по ходатайству следователя СБУ Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней,

– говорится в сообщении.

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