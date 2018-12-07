Подозреваемого в убийстве, который сбежал из зала Голосеевского суда, задержали
В пятницу, 7 декабря, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Андрея Елкина, который 6 декабря убежал из зала Голосеевского суда в Киеве.
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.
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"Андрей Елкин, сбежавший из Голосеевского райсуда столицы, задержан и доставлен в Голосеевское управление полиции", – отметила Максимец.
Напомним, 6 декабря во время заседания Голосеевского суда подозреваемому Елкину изменили меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Мужчина, воспользовавшись случаем, вышел в коридор. Ему удалось бежать из здания суда.
Источник: 24 Канал
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