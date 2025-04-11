Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Что известно о мере пресечения подозреваемому

В полиции рассказали, что суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и арестовал без права внесения залога 18-летнего жителя Глыбоки в Черновицкой области. Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

Следователи полиции сообщили буковинцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшее смерть потерпевшего.



Досудебное расследование, по данным правоохранителей, еще продолжается.