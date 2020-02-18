Подозреваемые в убийстве ветерана АТО Панова предстали перед судом

Следствие завершило досудебное расследование в отношении подозреваемых в нападении на ветерана АТО Игоря "Хана" Панова и его жену Оксану. В результате жестокого избиения украинский военный погиб.

Обвинувальний акт щодо імовірних вбивць направили до Святошинського районного суду міста Києва, повідомляє столична прокуратура.

До слова: У Києві в під'їзді знайшли ветерана АТО з дружиною з проломленими головами

У збройному нападі на подружжя підозрюють сина потерпілої та його друга. Чоловіки 1989 і 1990 років народження.

Їх обох обвинувачують за статтями про замах на умисне вбивство двох або більше людей групою осіб, а також за замах на вбивство жінки, яка була вагітною.

За скоєні злочини їм загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув'язнення.

Вбивство Ігоря Панова: коротко

Напад на ветерана АТО Ігоря Панова та його дружину Оксану трапився 9 листопада 2019 року. Тоді подружжя з проломленими головами і без свідомості знайшли сусіди.

Їх обох госпіталізували, але "Хан" був у вкрай важкому стані. Після майже двох тижнів боротьби за життя він помер у лікарні.