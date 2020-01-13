Подозреваемые в заказном убийстве Окуевой могли действовать и на территории Евросоюза: детали

В воскресенье, 12 января, полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, которое произошло еще в 2017 году. Задержанные лица подозреваются в еще нескольких заказных убийствах. В полиции заявили, что они могли прибегать к подобным преступлениям не только в Украине, но и в странах Европейского Союза.

Сейчас украинские правоохранители изучают возможную причастность подозреваемых к таким преступлениям, рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Об этом сообщает полиция.

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"Мы понимаем, что те заказные убийства, которые были совершены, например, убийство в сентябре 2016 года – это было давление на бизнес с целью получения определенной выгоды. Сейчас мы сможем это более открыто исследовать, подключать экономические подразделения, налоговую инспекцию, финансовый мониторинг для получения другой информации о мотивах совершения этих преступлений", – рассказал глава киевской областной полиции.

Он отметил, что убитая Амина Окуева и ее предполагаемый убийца не были знакомы лично. Поэтому правоохранители имеют основания полагать, что убийство военной могло быть совершено по заказу.

Сейчас следствие изучает деятельность этой преступной организации не только в Украине, но и заграницей, в частности, в странах Евросоюза. Надеюсь, что с помощью наших западных партнеров нам удастся больше продвинуться и получить информацию, как передавались деньги, кто был заказчиком,

– резюмировал Андрей Небытов.

Кто такая Амина Окуева

Общественная активистка, медик и военнослужащая.

Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.

Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.

Во время Евромайдана Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни.

С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года ушла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".

Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.

Была помощницей тогдашнего нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.

Что известно о вероятных убийцах Амины Окуевой

В воскресенье, 12 января, полиция задержала группу профессиональных киллеров. Их подозревают в целом ряде заказных убийств, среди которых и убийство военной Амины Окуевой. В полиции заявили, что в группу могли входить сразу 7 человек, часть из которых задержали еще в сентябре 2019 года.

Собственно накануне задержали человека, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой. В полиции рассказали, что мужчина является уроженцем Дагестана, но длительное время живет на территории Украины и имеет украинское гражданство.