Подозреваемые в заказном убийстве Окуевой могли действовать и на территории Евросоюза: детали
В воскресенье, 12 января, полиция задержала подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, которое произошло еще в 2017 году. Задержанные лица подозреваются в еще нескольких заказных убийствах. В полиции заявили, что они могли прибегать к подобным преступлениям не только в Украине, но и в странах Европейского Союза.
Сейчас украинские правоохранители изучают возможную причастность подозреваемых к таким преступлениям, рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Об этом сообщает полиция.
Важно! Полиция задержала вероятного организатора убийства Амины Окуевой: фото и видео
"Мы понимаем, что те заказные убийства, которые были совершены, например, убийство в сентябре 2016 года – это было давление на бизнес с целью получения определенной выгоды. Сейчас мы сможем это более открыто исследовать, подключать экономические подразделения, налоговую инспекцию, финансовый мониторинг для получения другой информации о мотивах совершения этих преступлений", – рассказал глава киевской областной полиции.
Он отметил, что убитая Амина Окуева и ее предполагаемый убийца не были знакомы лично. Поэтому правоохранители имеют основания полагать, что убийство военной могло быть совершено по заказу.
Сейчас следствие изучает деятельность этой преступной организации не только в Украине, но и заграницей, в частности, в странах Евросоюза. Надеюсь, что с помощью наших западных партнеров нам удастся больше продвинуться и получить информацию, как передавались деньги, кто был заказчиком,
– резюмировал Андрей Небытов.
Кто такая Амина Окуева
- Общественная активистка, медик и военнослужащая.
- Родилась в Одессе, жила в Москве и Грозном. В Украину вернулась в 2003 году.
- Женщина исповедовала мусульманство, поэтому всегда носила хиджаб.
- Во время Евромайдана Окуева вступила в "Самооборону", была врачом 8-й Афганской сотни.
- С началом боевых действий на Донбассе в июле 2014 года ушла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".
- Участвовала в ожесточенных боях возле Дебальцево. При этом согласно документам, Окуева была фельдшером на фронте.
- Была помощницей тогдашнего нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.
- После окончания войны на Донбассе Окуева планировала стать участником миротворческой миссии. Женщина остро критиковала как российскую власть, так и чеченскую.
Что известно о вероятных убийцах Амины Окуевой
В воскресенье, 12 января, полиция задержала группу профессиональных киллеров. Их подозревают в целом ряде заказных убийств, среди которых и убийство военной Амины Окуевой. В полиции заявили, что в группу могли входить сразу 7 человек, часть из которых задержали еще в сентябре 2019 года.
Собственно накануне задержали человека, которого подозревают в непосредственном убийстве Окуевой. В полиции рассказали, что мужчина является уроженцем Дагестана, но длительное время живет на территории Украины и имеет украинское гражданство.