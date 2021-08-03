Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. Он отметил, что информация в постановлении суда не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что Подросток, которого подозревают в убийстве Мирославы Третяк, был пьян в день трагедии

Признаков опьянении у подростка не было

13-летний задержанный вел себя адекватно и никаких признаков опьянения у него не было. Поэтому парня на потребление алкоголя не проверяли.

Информация, указанная в постановлении, относительно алкогольного опьянения размещена из-за технической ошибки, скорее всего, этот абзац информации попал из текста какого-то другого документа,

– пояснил Чубенко.

Также представители прокуратуры отмечают, что свои показания подросток периодически менял. Его слова порой противоречили предыдущим показаниям.

Вероятное орудие убийства – кирпич

Чубенко подтвердил, что с места преступления изъяли кровь, мужскую и женскую одежду. А также вероятное орудие убийства – кирпич.

Согласно экспертизе, причиной смерти стало нанесение около 10 ударов по голове тупым предметом. Предположительно, кирпичом. Дома у фигуранта была изъята одежда, в которую он был одет в тот день, таз, сифон из раковины и влажные вещи, поскольку они были выстираны,

– отметил представитель прокуратуры.

Важно! По делу назначили 12 экспертиз. Сейчас готовят материалы, чтобы провести психологическую и психиатрическую.

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