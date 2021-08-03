Техническая ошибка: 13-летний подозреваемый в убийстве Мирославы Третяк не был пьян
Источник:"Суспільне"
Подросток, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третяк, не был в состоянии алкогольного опьянения. В харьковской прокуратуре говорят, что такой информации в материалах производства нет.
Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко. Он отметил, что информация в постановлении суда не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что Подросток, которого подозревают в убийстве Мирославы Третяк, был пьян в день трагедии
Признаков опьянении у подростка не было
13-летний задержанный вел себя адекватно и никаких признаков опьянения у него не было. Поэтому парня на потребление алкоголя не проверяли.
Информация, указанная в постановлении, относительно алкогольного опьянения размещена из-за технической ошибки, скорее всего, этот абзац информации попал из текста какого-то другого документа,
– пояснил Чубенко.
Также представители прокуратуры отмечают, что свои показания подросток периодически менял. Его слова порой противоречили предыдущим показаниям.
Вероятное орудие убийства – кирпич
Чубенко подтвердил, что с места преступления изъяли кровь, мужскую и женскую одежду. А также вероятное орудие убийства – кирпич.
Согласно экспертизе, причиной смерти стало нанесение около 10 ударов по голове тупым предметом. Предположительно, кирпичом. Дома у фигуранта была изъята одежда, в которую он был одет в тот день, таз, сифон из раковины и влажные вещи, поскольку они были выстираны,
– отметил представитель прокуратуры.
К теме Суд избрал меру пресечения 13-летнему подозреваемому в убийстве Мирославы Третяк
Главное про убийство 6-летней Мирославы Третяк:
- Девочка пропала в Старом Салтове 28 июля.
- Она вышла со двора вместе с 13-летним соседом.
- Тело ребенка нашли ночью в заброшенном здании.
- По подозрению в убийстве задержали подростка – Богдана Ф.