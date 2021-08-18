Богдан Ф. рассказал подробности трагедии. Его сестра предоставила аудиозапись разговора с подростком.

Кстати "Она всех во дворе достала", – подозреваемый в убийстве Мирославы Третяк подросток о трагедии

Подозреваемый говорил о некоем мужчине

Парень вроде бы пожаловался какому-то взрослому мужчине, что его "достает" девочка-соседка.

Она всех во дворе достала,

– сказал школьник.

Мужчина якобы предложил привести Мирославу в заброшенную пекарню и обещал "разобраться" с девочкой. Сестра Богдана спросила его, предлагал ли мужчина убить Мирославу. Богдан ответил утвердительно и отметил, что их втроем никто не видел.

Мать подозреваемого заявила, что не верит в то, что ее сын мог убить соседку. По ее убеждениям, к смерти девочки причастен какой-то взрослый мужчина.

На кого указала семья подозреваемого

Семья Богдана указала на двух мужчин. Раньше оба были в тюрьме. Один отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. Зато второй часто заигрывал с 15-летней сестрой Богдана.

В полиции отметили, что допрашивали этих мужчин, но обвиняемым является только Богдан.

Убийство Мирославы Третяк: главное