Богдан Ф. рассказал подробности трагедии. Его сестра предоставила аудиозапись разговора с подростком.
Кстати "Она всех во дворе достала", – подозреваемый в убийстве Мирославы Третяк подросток о трагедии
Подозреваемый говорил о некоем мужчине
Парень вроде бы пожаловался какому-то взрослому мужчине, что его "достает" девочка-соседка.
Она всех во дворе достала,
– сказал школьник.
Мужчина якобы предложил привести Мирославу в заброшенную пекарню и обещал "разобраться" с девочкой. Сестра Богдана спросила его, предлагал ли мужчина убить Мирославу. Богдан ответил утвердительно и отметил, что их втроем никто не видел.
Мать подозреваемого заявила, что не верит в то, что ее сын мог убить соседку. По ее убеждениям, к смерти девочки причастен какой-то взрослый мужчина.
На кого указала семья подозреваемого
Семья Богдана указала на двух мужчин. Раньше оба были в тюрьме. Один отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. Зато второй часто заигрывал с 15-летней сестрой Богдана.
В полиции отметили, что допрашивали этих мужчин, но обвиняемым является только Богдан.
Убийство Мирославы Третяк: главное
- Девочка пропала в селе Старый Салтов, что в Харьковской области, 28 июля. Мирославу искали волонтеры и полиция.
- Однако нашли ребенка мертвым в заброшенном здании. На теле ребенка были признаки насильственной смерти.
- Полиция задержала подозреваемого в убийстве Мирославы – 13-летнего Богдана. Он сосед девочки.
- Суд избрал ему меру пресечения: месяц в приемнике-распределителе для детей.