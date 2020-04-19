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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Подозреваемый по делу Гандзюк Мангер со священниками УПЦ МП нарушил карантин на Пасху

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      В ночь на 19 апреля в Херсоне было людно в Свято-духовском кафедральном соборе, который принадлежит к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Засветился на этих религиозных мероприятиях и председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Последнего подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

      Об этом пишет местное издание "Мост". По словам журналистов, несмотря на карантинные мероприятия, ночью людей собирали именно священники УПЦ МП.

      К теме Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство

      В частности, в полночь они:

      • водили крестный ход вокруг храма,
      • совершали все свои обряды,
      • не запрещали верующим собираться толпой как возле храма, так и внутри.

      Смотрите видео, как служители УПЦ МП отмечали Пасху, несмотря на карантин

      В то же время ни одного правоохранителя возле собора журналисты не заметили. Представители издания предполагают, скорее всего, подобное связано с тем, что вместе со священнослужителями в эту ночь в соборе молился и глава Херсонского облсовета Владислав Мангер. Более того, под собором стоял его автомобиль, а вокруг храма ходили охранники чиновника.

      Очевидно, что нарушать договоренности с полицией и властью священникам, которые подчиняются московскому патриарху, легче, когда их прикрывает "орденоносец" Мангер,
      – подчеркивают журналисты.


      Машина Мангера возле храма УПЦ МП в Пасхальную ночь

      Заметим! По состоянию на утро 19 апреля в Украине коронавирусом заболели 5 449 человек. К сожалению, 141 человек умер, однако 347 пациентов выздоровели. На Херсонщине зафиксировали 63 случая, из которых 1 – летальный.

      Из-за сложившейся ситуации накануне Пасхи МВД и все церкви договорились о таких мерах:

      • все богослужения должны происходить без верующих и исключительно при участии священнослужителей;
      • для того, чтобы к службе смогли присоединиться прихожане, будут онлайн-трансляции;
      • прихожане смогут посещать храмы только индивидуально и когда там не будет богослужений;
      • в таком случае к большим храмам будут пускать не более десяти чем 10 человек, а к маленьким – не более одного человека;
      • все посетители храмов должны быть в масках или респираторах;
      • у храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метров;
      • освящений пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут все купить освященным, а в селах верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота дома, а священник сможет пройти по улицам и освятить их.

      Интересно Дело Гандзюк: экстрадированный Левин просит у Мангера 2 миллиона долларов за молчание

      Что известно о Владиславе Мангере и его причастности к убийству Гандзюк?
      Осенью 2019 года отец активистки Виктор Гандзюк, заявил, что к заказу убийства его дочери, в частности, причастен и Мангер. По словам отца Екатерины, Мангер сотрудничал с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным. 11 февраля Мангеру объявили подозрение в заказе убийства.

      15 февраля суд избрал ему меру пресечения: арест на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен. В тот же день за Мангера залог внесли. 18 февраля Мангер уже вышел на работу.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Пасха Религия Карантин в Украине 2020 Скандал Дело Екатерины Гандзюк УПЦ МП Владислав Мангер Новости Херсона
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