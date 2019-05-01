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      Подозреваемый в нападении на Михайлика совершил попытку суицида в СИЗО в знак протеста – адвокат

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      Подозреваемый по делу Михайлика прибег к суициду в СИЗО
      Подозреваемый по делу Михайлика прибег к суициду в СИЗО / Фото из открытых источников

      Подозреваемый в нападении на одесского политика Олега Михайлика – Лаша Герасин совершил 7 ударов колюще-режущим предметом себе в живот в Лукьяновском СИЗО в знак протеста.

      Об этом сегодня сообщил его адвокат Владимир Поярков в комментарии сайту 24 канала.

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      Позавчера 29 апреля мой подзащитный не выдержал и совершил попытку суицида – нанес себе около 7 ударов в живот колюще-режущим предметом в знак протеста. Сейчас он находится в больнице скорой помощи. Ситуация тяжелая,
      – прокомментировал Поярков.

      По словам адвоката, ему не предоставляют доступа к подзащитному – не реализовывают право на свидание. Поярков сообщил, что вчера он не смог попасть к Герасину, поскольку начальник следственного изолятора не предоставил разрешение на свидание. В СИЗО ограничились объяснением, мол, только в случае возврата подозреваемого в изолятор защитник сможет с ним пообщаться.


      Подозреваемый в нападении на одесского политика Олега Михайлика – Лаша Герасин

      "От меня его фактически прячут! Это незаконно, поскольку адвокат имеет право свидания и в больнице в том числе. По словам тюремщиков, он находится под контролем, но не допускает врачей к себе. Есть сомнения, в каком он состоянии сейчас", – продолжил Поярков.

      Адвокат убежден:

      Герасин хотел покончить с собой якобы из-за незаконного содержания под стражей, полицейского произвола и отсутствия судебного разбирательства.

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      "Более 7 месяцев он находится под стражей, несмотря на то, что со стороны защиты собраны все необходимые доказательства, доказывающие, что он в это время вообще был в другом месте и не имеет отношения к тем событиям, в отношении которых его подозревают", – высказался адвокат.


      Подозреваемый в нападении на активиста Михайлика Лаша Герасин в суде

      По словам Пояркова, Печерский райсуд Киева каждый раз автоматически продлевает сроки содержания под стражей и не принимает во внимание доказательства защиты относительно того, что Герасин, мол, не имеет никакого отношения к этим событиям. К тому же, ни одна апелляция защиты не была рассмотрена, поскольку Печерский райсуд вовремя не производит полного текста решений.

      "Мы обжалуем на основании сокращенного текста, но суд апелляционной инстанции каждый раз не может рассмотреть апелляцию. У подозреваемого сложилось впечатление, что это делается умышленно, чтобы затянуть следствие. Он не выдержал", – подытожил адвокат.

      В Лукьяновском СИЗО инцидент комментировать отказались.

      Добавим, в сентябре 2018-го арестовали трех граждан Грузии, которых подозревают в совершении нападения на одесского политика Олега Михайлика. Они не признали своей причастности к покушению. Не установив место выстрела и калибр пули, чтобы подтвердить причастность подозреваемых к покушению, одесские следователи еще в ноябре 2018-го объединили дело Михайлика с другим производством – злобной "хулиганкой" с участием тех же подозреваемых. В июне 2018-го якобы именно эти лица из-за бытового конфликта устроили стрельбу в кафе "Дюк". По версии следствия, в двух случаях был применен тот же револьвер, что и при покушении на Михайлика. Однако пострадавший Михайлик сомневается, что на него нападали именно эти люди, и предполагает, что выстрел совершили из ружья.

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      "Это удобная тактика следствия – повесить на одних и тех же лиц несколько преступлений. Задержанные в моем деле выглядят очень удобными, потому что у них есть криминальное прошлое, их жалеть никто не будет, они не граждане Украины. Все внимание следствия сконцентрировано только на возможных исполнителях. Несмотря на такой резонанс с покушением на меня, до сих пор мы не слышали никаких заявлений относительно посредников и заказчиков этого преступления", – ранее в интервью УП отмечал Михайлик.

      Что известно о нападении на Олега Михайлика?
      Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика, стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика привлекли СБУ.

      Сначала следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, задержанных полицией.

      22 ноября одного из них отпустили из СИЗО под домашний арест. Михайлик подозревает в саботаже Генпрокуратуру и Нанцполию по расследованию нападения на него.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Самоубийство СІЗО Криминальные новости Покушение на активиста Михайлика Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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