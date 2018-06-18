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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Подозреваемый в организации покушения на Бабченко готов раскрыть сеть тайников с оружием

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Борис Герман готов раскрыть сеть тайников с оружием в Украине
Борис Герман готов раскрыть сеть тайников с оружием в Украине / Фото из открытых источников

Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко – Борис Герман – готов показать следствию сеть тайников с оружием, якобы приобретенного за российские деньги для организации терактов в Украине.

Об этом в Апелляционном суде Киева заявил адвокат подозреваемого Евгений Сладко, сообщает "Громадське".

Отметим, ранее на заседании суда Герман заявил, что россияне планируют "полномасштабную атаку" на территории Украины.

"Там (в тайниках, –ред.) хранятся автоматы, гранатометы, пулеметы Калашникова со снайперскими прицелами", – отметил адвокат Германа.

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По словам защитника подозреваемого, Герман сделал заявление о готовности свидетельствовать о тайниках с оружием еще 7 июня, однако никакие следственные действия с тех пор в отношении него не проводились.

"Мне известно как минимум о трех тайниках. Оружие к ним привозил с фронта в том числе и Цимбалюк", – добавил Герман в беседе с журналистами.

Напомним, 29 мая стало известно, что в Киеве якобы убили российского журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая выяснилось, что Бабченко самом деле – жив, а информация о его гибели была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на журналиста.

30 мая в Киеве задержали предполагаемого организатора покушения на Бабченко – Бориса Германа, которого впоследствии взяли под арест на 2 месяца.

Вероятным заказчиком покушения на Бабченко является Вячеслав Пивоварник из окружения президента России Владимира Путина. А исполнителем преступления должен был стать Алексей Цимбалюк, который и рассказал СБУ о подготовке преступления.

Теги: Новости Украины Криминальные новости "Убийство" Аркадия Бабченко Новости России Оружие Теракт
Источник: 24 Канал
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