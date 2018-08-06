Подозреваемый в убийстве Вороненкова потерял сознание во время судебного заседания

В понедельник, 6 августа, через полтора года после расследования убийства Вороненкова, суд должен был начать рассмотрение дела. Однако заседание перенесли из-за того, что один из подозреваемых Ярослав Тарасенко неожиданно потерял сознание в зале суда.

Убийство, которое всколыхнуло всю страну – полтора года назад в центре столицы киллер застрелил бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Пособники киллера скрылись, но позже двух подозреваемых поймали и отправили в СИЗО.

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Ярослав Тарасенко – один из фигурантов дела убийства Дениса Вороненкова до сих пор молчит, даже когда к нему обращается суд. Вместо него говорит другой подозреваемый – Александр Лось. Однако неожиданно его речь обрывается.

Тарасенко неожиданно потерял сознание. Вероятно, это произошло из-за голодовки, которое подозреваемый объявил 15 дней назад. Он не считает себя виновным, поэтому и протестует. Хотя доказательства указывают на другое – именно Тарасенко, вероятно, был водителем киллера.

Тарасенко неожиданно потерял сознание во время судебного заседания

Второй фигурант дела Александр Лось также отрицал свою вину. Прокуратура ранее называла Лося соорганизатором убийства. Более того, адвокат признал, что его подзащитный 23 марта 2017-го, в день преступления, был в Киеве.

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Дело архиважно для Украины, ведь Вороненков был едва ли не единственным свидетелем из российского политического круга в деле о госизмене Януковича. Он должен был дать показания о договоренности президента-беглеца с кремлевским руководством относительно ввода российских войск на территорию Украины.

Дело за полтора года расследования наконец должны были рассмотреть в суде. Однако опять перенесли, все из-за потери сознания фигуранта. Его попытаются рассмотреть опять уже 7 августа.