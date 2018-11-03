Подозревают в госизмене: в Киеве задержали экс-главу Апелляционного суда Крыма

В субботу, 3 ноября, в Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Украинские правоохранители разыскивали Чернобука еще с июля 2018 года.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

Фотографию задержания Чернобука в Facebook опубликовала журналистка Евгения Моторевская.

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Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что экс-главе Апелляционного суда Крыма вручили подозрение в государственной измене. Чернобук осуществлял подрывную деятельность, в частности помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России.

По версии следствия, во время аннексии Россией Крыма Чернобук сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей изучать законодательство России и получать российские паспорта.

Сам Чернобук отвергает обвинения в сепаратизме.